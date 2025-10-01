V nekonečné místnosti Infinity Room se návštěvník pohybuje ve zdánlivě neohraničeném světě díky zrcadlům a 180 broušeným křišťálovým krychlím od firmy Preciosa. Prostor Immersive Space zase slibuje největší projekční sál svého druhu v Česku, kde se obraz promítá na všechny stěny i podlahu a vyvolává tak mimo jiné zážitek ujíždějící pevné půdy pod nohama.
Autorem tohoto díla je istanbulské studio Nohlab. To uvidíte ve dvou z osmi místností se stálými instalacemi, do nichž je galerie rozčleněna.
První výstava v Signal Space nese název Echoes of Tomorrow, tedy Ozvěny zítřka. „Z velké části tam vystavují renomovaní umělci ze zahraničí. Je to tak trochu také naše best of umělců, s nimiž jsme spolupracovali na Signal Festivalu,“ sdělil Mario Kunovský, programový manažer galerie Signal Space.
V areálu Staroměstské tržnice lze najít také výstavní síň CzechBox s výběrem současné české tvorby. Zhlédnout je tam možné expozici Meditace vizuálního umělce Petra Puflera alias Světlonoše. Na své si přijdou též nejmenší, a to v dětské zóně Signal Playground.
„Cesta k těmto prostorám byla klikatá. Původně jsme zvažovali umístění galerie například na pražském Výstavišti nebo v nevyužívané vozovně na vinohradské Orionce,“ vysvětlil Martin Pošta. Nakonec uspěli ve výběrovém řízení na prostory nevyužité Staroměstské tržnice.
Galerie představuje dočasný projekt, smlouvu s Prahou s nájemným 1,2 milionu korun ročně organizátoři uzavřeli na 3,5 roku.
V místě dříve bývaly trhy anebo třeba supermarket. Galerie také umožní po delší době projít jedním z tradičních pražských průchodů z ulice 28. října do Rytířské.