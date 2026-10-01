Galerie Středočeského kraje chystá výstavu o proměnách české koláže

Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře chystá výstavu o proměnách české koláže za posledních 100 let. Expozice Bílá koláž, Černá Neděle představí téměř 140 děl ze Sbírky Pražské plynárenské. Ukáže koláž nejen jako výtvarnou techniku, ale také jako širší tvůrčí princip a zároveň představí průřez sbírkou, která se koláži systematicky věnuje. Návštěvníci si výstavu budou moci prohlédnout od 1. listopadu do 28. března příštího roku, informovala dnes ČTK Alena Sedláčková z galerie.
Koláž ve 20. století výrazně proměnila způsob práce s obrazem, textem i samotnou realitou a její principy postupně pronikly také do literatury, filmu, divadla, grafického designu, reklamy či současné digitální kultury. Rozpětí těchto přístupů zachycuje i název výstavy, který odkazuje ke dvěma dílům zastoupeným ve sbírce – Bílé koláži Jana Kotíka a Černé Neděli Libora Fáry. Tyto práce podle autorů výstavy ukazují šíři kolekce od minimalistické redukce a geometrického řádu po imaginativní, poetické a existenciálně laděné polohy.
Expozice začíná u meziválečné avantgardy a představuje mimo jiné tvorbu Toyen, Jindřicha Štyrského, Adolfa Hoffmeistera a Václava Zykmunda. Významnou část tvoří práce z poválečného období, kdy se koláž proměňovala formálně i technicky, autoři ji kombinovali s dalšími výtvarnými postupy a médii. Opustila plochu a uplatnila se v objektové tvorbě a instalaci. Vedle Jiřího Koláře, autora vlastního systému kolážových metod, jsou zastoupeni Běla Kolářová, Jan Kotík, Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Zbyněk Sekal, Aleš Veselý, Jaroslav Vožniak, Libor Fára, Dalibor Chatrný, Radek Kratina a další osobnosti druhé poloviny 20. století. Výstava zároveň sleduje, jak se princip koláže proměňuje v současném umění, a to prostřednictvím tvorby Jany Kasalové, Jiřího Kovandy, Vladimíra Houdka, Jiřího Petrboka, Petra Písaříka a dalších současných umělců.
Sbírka Pražské plynárenské se více než dvě desetiletí zaměřuje na koláž, asambláž, fotomontáž a příbuzné experimentální formy. Zahrnuje 575 děl, z nichž výstava představí čtvrtinu. "Bílá koláž, Černá Neděle není pouze přehlídkou významných uměleckých děl, ale také svědectvím o dlouhodobé a promyšlené sběratelské činnosti, díky níž se podařilo získat řadu prací, které by dnes již byly nedostupné," uvedl jeden z kurátorů výstavy Lukáš Kania.