Galerie Středočeského kraje připravila výstavu o proměnách české koláže

Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře připravila výstavu o proměnách české koláže za posledních 100 let. Expozice Bílá koláž, Černá Neděle představuje téměř 140 děl ze Sbírky Pražské plynárenské. Ukazuje koláž nejen jako výtvarnou techniku, ale také jako širší tvůrčí princip a zároveň představuje průřez sbírkou, která se koláži systematicky věnuje. Vernisáž je plánována na sobotu, návštěvníci si výstavu budou moci prohlédnout do 28. března příštího roku, informovala ČTK Alena Sedláčková z galerie.
Koláž ve 20. století výrazně proměnila způsob práce s obrazem, textem i samotnou realitou a její principy postupně pronikly také do literatury, filmu, divadla, grafického designu, reklamy či současné digitální kultury. Rozpětí těchto přístupů zachycuje i název výstavy, který odkazuje ke dvěma dílům zastoupeným ve sbírce – Bílé koláži Jana Kotíka a Černé Neděli Libora Fáry. Tyto práce podle autorů výstavy ukazují šíři kolekce od minimalistické redukce a geometrického řádu po imaginativní, poetické a existenciálně laděné polohy.
Expozice začíná u meziválečné avantgardy a představuje mimo jiné tvorbu Toyen, Jindřicha Štyrského, Adolfa Hoffmeistera a Václava Zykmunda. Významnou část tvoří práce z poválečného období, kdy se koláž proměňovala formálně i technicky, autoři ji kombinovali s dalšími výtvarnými postupy a médii. Opustila plochu a uplatnila se v objektové tvorbě a instalaci. Kromě Jiřího Koláře, autora vlastního systému kolážových metod, jsou zastoupeni Běla Kolářová, Jan Kotík, Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Zbyněk Sekal, Aleš Veselý, Jaroslav Vožniak, Libor Fára, Dalibor Chatrný, Radek Kratina a další osobnosti druhé poloviny minulého století. Výstava zároveň sleduje, jak se princip koláže proměňuje v současném umění, a to prostřednictvím tvorby Jany Kasalové, Jiřího Kovandy, Vladimíra Houdka, Jiřího Petrboka, Petra Písaříka a dalších současných umělců.
Sbírka Pražské plynárenské se více než dvě desetiletí zaměřuje na koláž, asambláž, fotomontáž a příbuzné experimentální formy. Zahrnuje 575 děl, z nichž výstava představí čtvrtinu. Výstava Bílá koláž, Černá Neděle nemá být podle kurátorů jen přehlídkou významných uměleckých děl, ale také svědectvím o dlouhodobé a promyšlené sběratelské činnosti, díky níž se podařilo získat mnoho prací, které by dnes již byly jinak nedostupné.