Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře představuje práce konstruktivistů

Více než sedm desítek děl českých konstruktivistů Milana Mölzera, Františka Kyncla a Jiřího Hilmara představuje nová výstava, která v neděli začne v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře. Zaměřuje se na jejich tvorbu a působení v západním Německu, kam v roce 1968 emigrovali, i jejich vazby na umělecké prostředí německého Düsseldorfu. Výstava je prvním souhrnným představením tvorby trojice autorů, řekli na dnešní komentované prohlídce kurátoři. Expozice, která je hlavním počinem nové sezony v GASK, potrvá do 13. září.
Na výstavě pod názvem Mölzer Kyncl Hilmar 1968–1978 se podle kurátorů podařilo shromáždit díla, která dosud společně představená nebyla. "Je zajímavé, nakolik ta díla jsou si podobná a v čem jsou přístupy odlišné, protože můžeme říct, že vyrůstají z nějakého podobného základu a vyvíjejí se každý trochu osobitým směrem," řekl při komentované prohlídce kurátor Pavel Kappel. Patrný je podle něj konstruktivní základ, ale i velká míra rukodělnosti. Jde podle něj o kapitolu dějin českého umění, která se odehrávala daleko na západ od českých hranic.
Výstava je koncipována jako mapa vztahů, míst a událostí, které formovaly tvorbu trojice českých autorů v exilu. Představuje stěžejní i dosud nevystavená díla z veřejných i soukromých sbírek z Česka i ze zahraničí. Zásadní bylo podle kurátorů využití archivních materiálů, které odhalují nové souvislosti působení trojice autorů v zahraničí. Badatelská práce podle kurátorky Veroniky Marešové odhalila provázanost a vzájemnou podporu mezi autory, z nichž každý odešel do exilu za jiných podmínek.
Součástí expozice jsou práce na papíře – reliéfy a objekty, tři zvukové sprchy a rozpohybovaný filmový scénář. Díla ukazují experimentální charakter tvorby i její evropský přesah. Páteř výstavy tvoří výběr z deníků Františka Kyncla z let 1968–1978. Volba desetiletého období zároveň souvisí s předčasným úmrtím Milana Mölzera v roce 1976 a rámuje dobu od odchodu trojice autorů do exilu po jejich první výraznější mezinárodní úspěchy.
Mölzerova tvorba se pohybuje mezi kresbou, konceptuálním záznamem a experimentem. Známé jsou zejména jeho cestovní kresby, vznikající během jízdy vlakem jako jakýsi grafický záznam pohybu. Hilmar byl výrazným představitelem geometrické a konstruktivní tendence v českém umění, známý především svými papírovými reliéfy. Jeho díla mají obvykle čtvercový formát. Kynclovy práce jsou založené na přesně definovaných systémech, variacích a strukturách. Kresebný a malířský záznam konfrontoval s akustickými efekty a vytvářel organicky se rozrůstající trojrozměrné objekty.
K expozici vychází i dvojjazyčná publikace. Součástí projektu je také doprovodný program, například komentované prohlídky, programy pro rodiny s dětmi nebo letní příměstský tábor. Lektorské centrum GASK připravilo ve výstavě i interaktivní studio, které návštěvníkům umožňuje aktivně se zapojit a zaznamenat vlastní prožitek z výstavy.