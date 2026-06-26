Galerie v Kutné Hoře vystaví práce Lukáše Machalického a Filipa Černého

Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře v sobotu zahájí dvě výstavy, které představí odlišné přístupy k obrazu a prostoru. Instalaci Lukáše Machalického Polopenze tvoří sádrokartonové profily, jimiž návštěvník prochází jako soustavou cest a výklenků. Výstava OFFLINE_CUT Filipa Černého hledá nové malířské cesty v době, kdy se vizuální svět stále výrazněji přesouvá do digitálního prostoru. ČTK o tom dnes informovala Alena Sedláčková z galerie.
Obě vernisáže jsou součástí osmého ročníku hudebního festivalu A Day of Sound, který GASK v sobotu uvede s podtitulem Na cestě. Den zvuku propojí současnou hudbu, vizuální umění a architekturu v prostoru galerie, v chrámu svaté Barbory, v kapli Božího těla i mimo ně. Akce vyvrcholí večerním programem v zahradách GASK, kde vystoupí Robert Piotrowicz a Lenka Dusilová.
Vizuální umělec a spoluzakladatel Galerie SPZ Machalický se dlouhodobě věnuje projektům na pomezí architektury, sochy a objektu. Zabývá se tématy spojenými s urbanismem, architekturou a sociální pamětí konkrétního místa. Jeho výstavy se vyznačují architektonickou přesností, promyšleností a smyslem pro detail.
Výstava Polopenze reaguje na historický prostor galerie a zároveň v něm vytváří nové, autorsky konstruované prostředí. "Instalační řešení vychází z pomyslné mřížky přenesené do reálného prostoru. Je vytvořeno ze sádrokartonových profilů, jimiž divák prochází jako soustavou vnořených cest a výklenků. V hlavním sále se prostor nečekaně otevře a divák zjišťuje, že prošel pod obrovskou botou, která jej zdánlivě přišlapává," uvedl Machalický.
V instalaci se objevují mimo jiné trojrozměrné modely historických předmětů, motiv podvojnosti a geometricky založená konstrukce, která odkazuje jak k architektuře, tak k prostředí 3D programu.
Výstava OFFLINE_CUT představující současnou tvorbu malíře Černého tematizuje hledání nové malířské cesty v digitální době. Autor se obrací k tomu, co je pro malbu fyzické a hmatatelné. Zajímá ho materiál, jeho povrch, struktura i odpor, který klade při práci. Důležitá je pro něj ruční práce, přímý kontakt s obrazem a proces jeho vzniku.
Název výstavy vychází z filmového označení pro hrubý sestřih bez finálních úprav a efektů. Odkazuje k momentu, kdy se naruší plynulá digitální iluze a obraz se znovu stává skutečným předmětem. Černý do obrazů zapojuje stavební materiály, jako jsou laťky, lišty, polystyren nebo betonová hmota, a kombinuje je s rámovou konstrukcí i malovanými fragmenty.
Další vrstvu výstavy tvoří malby, které vycházejí z digitálních předloh vytvořených prostřednictvím 3D skenů. Autor zachycuje zátiší, interiérová zákoutí a fragmenty prostoru. Z digitálního záznamu si poté vybírá konkrétní úhel pohledu a převádí ho do expresivní, hutně malované podoby.