GASK představí práce Petra Válka, Radima Langera a Jakuba Berdycha Karpelise

Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře v sobotu vstoupí do jarní sezony třemi novými výstavami. Návštěvníci se mohou těšit na práce Petra Válka a Radima Langera. Autorem třetí expozice je Jakub Berdych Karpelis, který zároveň v zahradách galerie instaloval sochařské dílo Audience, připomínající nedožité 90. narozeniny Václava Havla. ČTK o tom dnes informovala Alena Sedláčková z GASK.
Válkova výstava Nadivoko představuje autorovu nejnovější tvorbu v podobě fantasmagorického světa obrazů, zvuků a objektů na pomezí výtvarného umění, hudby a performance. Umělec podle galerie dlouhodobě pracuje mimo akademické struktury i technickou dokonalost, avšak s výrazným osobním řádem a vnitřní logikou. Právě tento způsob práce "nadivoko" dal název jeho výstavě.
Expozice podle kurátorky Veroniky Marešové využívá fiktivní paměť Sudet, psychedelické obrazy generované pomocí umělé inteligence, falešný folklor a dětskou imaginací, v níž se mísí punková hra, hororové záběry a groteska. "Nadivoko je výstavou o vzpomínkách na dětství, o drsné krajině sudetského venkova, o chaosu současné reality, ale též o nespoutané svobodě tvorby a neobvyklé kráse ošklivosti," dodala Marešová.
Druhým výstavním počinem je expozice malíře, básníka a spisovatele Radima Langera TRASUMANAR, jejíž název odkazuje k Božské komedii Danta Alighieriho a odráží duchovní rozměr a přesahování lidských hranic. Langer v obrazech propojuje osobní zkušenosti s přírodními a historickými vrstvami - krajinnými fragmenty, zvířecími těly, fosiliemi, magmatickými vrstvami či rostlinami a houbami. Jeho práce vytváří podle galerie energetické klenoty, světelné útvary a průhledy do nových světů, kde se malba stává výsledkem dialogu s materiálem a procesem a každý obraz nese tajemství pohybu i krásy v nehybnosti.
Návštěvníci se mohou od soboty těšit i na instalaci konceptuálního umělce, sochaře a designéra Jakuba Berdycha Karpelise Tradiční rodina, která přináší sérii vitrážových objektů kombinovaných s tradičními skleněnými vázami dekorovanými technikou vysokého smaltu. "Autor v instalaci tematizuje interiéry východoevropských domácností druhé poloviny 20. století a zkoumá stereotypy 'tradičního' rodinného modelu – matka, otec, děti a domov," uvedla kurátorka Marcela Straková. Zatímco tradiční rodina byla chápána jako pevný model, současná je podle kurátorky spíše otevřený, proměnlivý koncept, přizpůsobený životním potřebám a možnostem jednotlivců.
Na výstavu volně navazuje instalace Audience, která je součástí venkovní expozice GASK pod širým nebem, kde jsou k vidění i další sochařská a prostorová díla současných umělců. Dílo bylo umístěno v zahradách při příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla a tematizuje hodnoty demokratické společnosti, dialog a otevřenou komunikaci.