GASK prodlouží výstavu konstruktivistů Mölzera, Kyncla a Hilmara do 27. září

Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře prodlouží výstavu představující tvorbu českých konstruktivistů Milana Mölzera, Františka Kyncla a Jiřího Hilmara o dva týdny do 27. září. Důvodem je větší zájem návštěvníků, z nichž někteří expozici v původním termínu nestihli, řekla dnes ČTK Alena Sedláčková z galerie.
"Často se stává, že lidé výstavu, kterou chtěli navštívit, nestihnou, protože si pořád říkají, že mají dost času. Tak jsme jim vyšli vstříc a výstavu prodloužili," uvedla Sedláčková.
Zájemci mohou zamířit také na doprovodné akce. Galerie na sobotní odpoledne připravila mezigenerační program pro rodiny s dětmi od sedmi do 12 let a komentovanou prohlídku s kurátorkou Veronikou Marešovou.
Výstava nazvaná Mölzer Kyncl Hilmar 1968–1978 přibližuje zásadní období tvorby českých konstruktivistů. Poprvé propojuje uměleckou práci s jejich životními příběhy a zkušeností emigrace. Je koncipována jako mapa vztahů, míst a událostí, které formovaly tvorbu těchto tří českých autorů v exilu. Představuje jejich tvorbu a životní příběh během jejich působení v západním Německu a přibližuje jejich vstup na mezinárodní uměleckou scénu a dialog s osobnostmi soustředěnými kolem Düsseldorfu. Odhaluje nové souvislosti prostřednictvím archivních materiálů a ukazuje díla ikonická i dosud neznámá.
Mölzerova tvorba se pohybuje mezi kresbou, konceptuálním záznamem a experimentem. Známé jsou zejména jeho cestovní kresby, vznikající během jízdy vlakem jako jakýsi grafický záznam pohybu. Hilmar byl výrazným představitelem geometrické a konstruktivní tendence v českém umění, známý především svými papírovými reliéfy. Kynclovy práce jsou založeny na přesně definovaných systémech, variacích a strukturách. Kresebný a malířský záznam konfrontoval s akustickými efekty a vytvářel organicky se rozrůstající trojrozměrné objekty.
Galerie Středočeského kraje se zaměřuje na výtvarné umění 20. a 21. století. V historickém areálu jezuitské koleje v Kutné Hoře provozuje nejen výstavní prostory a vzdělávací centrum, ale také se stará o klášterní zahrady, které jsou přístupné veřejnosti a konají se v nich kulturní a společenské akce.