GASK v dubnu představí tvorbu konstruktivistů Mölzera, Kyncla a Hilmara

Retrospektivní pohled na tvorbu českých konstruktivistů Milana Mölzera, Františka Kyncla a Jiřího Hilmara přinese výstava v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře. Důraz bude klást na papírové reliéfní práce a objekty podtrhující experimentální charakter jejich přístupu. Vernisáž je plánována na 11. dubna, návštěvníci budou moci expozici zhlédnout do 13. září, informovala ČTK ředitelka galerie Jana Šorfová.
Výstava nazvaná Mölzer Kyncl Hilmar 1968–1978 je koncipována jako mapa vztahů, míst a událostí, které formovaly tvorbu těchto tří českých autorů v exilu. Představuje jejich tvorbu a životní příběh během jejich působení v západním Německu. Přiblíží vstup českých autorů na mezinárodní uměleckou scénu a jejich dialog s osobnostmi soustředěnými kolem Düsseldorfu. Odhalí nové souvislosti prostřednictvím archivních materiálů a ukáže díla ikonická i dosud neznámá.
Mölzerova tvorba se pohybuje mezi kresbou, konceptuálním záznamem a experimentem. Známé jsou zejména jeho cestovní kresby, vznikající během jízdy vlakem jako jakýsi grafický záznam pohybu. Hilmar byl výrazným představitelem geometrické a konstruktivní tendence v českém umění, známý především svými papírovými reliéfy. Jeho díla mají obvykle čtvercový formát. Kynclovy práce jsou založené na přesně definovaných systémech, variacích a strukturách. Kresebný a malířský záznam konfrontoval s akustickými efekty a vytvářel organicky se rozrůstající trojrozměrné objekty.
Galerie Středočeského kraje se zaměřuje na výtvarné umění 20. a 21. století. V historickém areálu jezuitské koleje v Kutné Hoře provozuje nejen výstavní prostory a vzdělávací centrum, ale také se stará o klášterní zahrady, které jsou přístupné veřejnosti a koná se v nich řada kulturních a společenských akcí.