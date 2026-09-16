GASK v podzimní sezoně představí tvorbu Ludmily Šikolové a Milana Caise

Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře vstoupí do podzimní sezony dvěma výstavami. Návštěvníci se seznámí s tvorbou šperkařky Ludmily Šikolové a výtvarníka a hudebníka Milana Caise. Šikolová na výstavě s/Lídou ukáže rozmanité podoby současného šperku, který není jen ozdobou, ale může být i svědkem příběhů nebo záznamem pocitů či událostí. Caisova expozice Upravit / Resetovat / Zobrazit představí umělcovy nejnovější malby, sochy, objekty a audiovizuální práce, které tematizují chybu, narušení a možnost nového poznání. Vernisáže jsou naplánovány na 26. září, informovala dnes ČTK Alena Sedláčková z GASK.
Tvorba Šikolové vybízí k zamyšlení nad tím, co všechno se může stát šperkem. Kromě drahých kovů umělkyně pracuje s papírem, průsvitnými plátky slídy, motýlími křídly nebo křížalami. Právě spojení řemeslné zkušenosti se zvídavostí, experimentem a schopností vidět možnosti i v nečekaných materiálech je pro její práci určující. Šperk tak není pouze ozdobou, ale uměleckým objektem.
Šikolová vyrůstala v českoněmecké rodině v severních Čechách, v níž se po generace předávaly nadání i láska ke sklu a šperkařině. Její osobní i profesní život zůstal s tímto regionem pevně spojený. "Už od dětství jsem měla k tomuto oboru blízko, moji rodiče pracovali ve firmě Preciosa, a tak jsem mohla zažít fascinující pocit, kdy si naberete do dlaní velké množství korálků a oni vám doslova protékají mezi prsty. Tehdy jsem si to ještě neuvědomovala, jak je to úžasné, že se stále věnujeme precizní výrobě těchto nepotřebných drobností," uvedla Šikolová.
Caisova výstava představí autorova nejnovější díla, v nichž je chyba nejen narušením očekávaného řádu, ale také možným počátkem jiného způsobu vidění. Error, glitch, šum a fragmentace se stávají nejen tématem, ale i výtvarným principem. U fragmentovaných madon z taveného skla, které otvírají otázky ženství a spirituality, vstoupila chyba přímo do procesu vzniku díla.
"Místo tmavě šedého odlitku, který jsem chtěl, vznikl unikát připomínající lithyalin – tedy něco mezi mramorem, achátem a bronzem. Záměr se nezdařil a chyba ukázala svou kreativitu," uvedl Cais, který je známý nejen jako výtvarník, ale také jako zpěvák a bubeník skupiny Tata Bojs. Dodal, že při práci je pro něj důležité nelpět na utkvělé původní představě, ale nechat se vést procesem.
Část výstavy tvoří i portréty z pilulek, které otevírají témata léčby, úlevy a závislosti. Expozici předznamenala monumentální socha Disconnected v galerijních zahradách. Zvětšená elektrická zástrčka s odpojeným kabelem představuje obraz přerušeného toku energie, dat a komunikace a současně úvodní motiv výstavy zaměřené na křehkost systémů a jistot, o něž lidé opírají každodenní zkušenost.