Generál Kutlvašr velel povstání, skončil ve vězení. V Nuslích mu postavili pomník

Umlčený zvon opět zazněl Mlčení je u konce, po 80 letech se na Staroměstskou radnici vrátila replika unikátního, sedm století starého zvonu. Expertům se podařilo opravit jeho zvuk v tónu Dis1, který zazněl v pondělí odpoledne v den výročí vypuknutí Pražského povstání. Zvon ztichl jako jedna z posledních obětí německého ostřelování metropole ve vypálené radnici 8. května 1945. V pondělí ve čtyři hodiny odpoledne včera opět zazněl ze Staroměstské radnice tón zvonu. Stalo se přesně po 80 letech od jeho devastace. Poté, co jej střelba a plameny zničily, zbylo z něj 46 fragmentů. „Jde rozsahem o malou výstavu, ale o velký návrat. Fragmenty zvonu ležely od války v depozitu, odkud byly vyzvednuty z iniciativy Staroměstských zvoníků,“ vysvětlil Ivo Macek, ředitel Muzea Prahy (MP). To spojilo síly historiků a dalších odborníků s moderní technologií a nechalo prostřednictvím 3D technologie naskenovat 46 originálních úlomků zničeného zvonu, které jsou uloženy v jeho depozitářích. Následně se úlomky vytiskly a v měřítku 1:4 sestavily do modelu zvonu. Na něm bylo možno vidět jak stopy běžného užívání jako zvonění a odbíjení, tak stopy poškození. Poté vznikl 3D model 1:1, který bude vystavený. Na obnově se významně podílel člen dynastie zvonařů Petr R. Manoušek. Velký návrat „Repliku Staroměstského zvonu budou moci návštěvníci zhlédnout v prostorách nově zrekonstruovaného přízemí Staroměstské radnice. Po oslavách výročí Pražského povstání výstavu trvale umístíme do reprezentačních prostor radnice,“ uvedla místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová. Zvon utrpěl vážné poškození granátem paradoxně v okamžiku, kdy německé velení 8. května 1945 podepisovalo v Bartolomějské ulici kapitulaci. „Zásah mohl přijít od Malého rynku či jižní strany Staroměstského náměstí,“ uvedl historik Bohuslav Rejzl. V ústí Celetné tehdy sídlila NSDAP, v Právnické fakultě SS, na Letné stály baterie děl. Radnice se jako jedno z center povstání ocitla i pod palbou stíhačů tanků Hetzer. Kvůli této střelbě začala věž hořet a při tom se takřka třítunový zvon propadl. Zvon pocházel z počátku vlády Jana Lucemburského z roku 1313. „Ulít jej nechal opat kláštera na Břevnově Bavor z Nečtin,“ vysvětlila Jana Bělová z MP. Později se ocitl na radnici.