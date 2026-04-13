Krycí jméno Rinope. Generála nebe Peřinu připomíná v pražských Řepích obří malba

Vzpomínková akce se uskutečnila minulou středu, v den 115. výročí pilotova narození. Zúčastnily se jí stovky lidí včetně politiků i zástupců armády.
Odhalení malby s generálovým portrétem a velkým nápisem „Rinope“, což bylo jeho krycí jméno ve francouzském letectvu, patřilo k vrcholům akce.
Velkoformátová malba na Černém mostě připomíná českého hrdinu ve službách RAF
Autory muralu jsou pedagogové Zbyněk Linhart a Ivo Návrat ze Soukromé střední umělecké školy designu. Mural je umístěn na zdi hřiště mezi ulicemi Nevanova a Mrkvičkova.
Peřina se proslavil během druhé světové války zejména v bitvách o Francii i o Británii, během nichž sestřelil nejméně 12 německých letadel. Létal na letounech Spitfire a za své úspěchy si vysloužil přezdívku Generál nebe.
Nad areálem školy také symbolicky několikrát proletěl vojenský vrtulník a na závěr pietního aktu zazněla česká státní hymna.
Pilotem po celý život
V období druhé světové války se stal jedním z nejúspěšnějších československých stíhačů. Věhlas a úctu si vysloužil zejména tehdy, když sám zaútočil na skupinu letadel Luftwaffe, aby ochránil zbylé bombardéry ze své letky.
Manévr odnesl prostřeleným předloktím a 16 střepinami v pravé noze. Po skončení války se vrátil zpět do vlasti, ale v roce 1949 byl nucen uprchnout před komunisty.
Několik let strávil jako pilot britské Royal Air Force, později létal v Kanadě a USA. Ve Spojených státech žil do roku 1993, kdy se natrvalo vrátil do České republiky. Zemřel 6. května roku 2006.