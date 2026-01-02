Generální oprava Kbelské, zavřené stanice metra. Prahu letos čekají náročné opravy

Matouš Waller
  13:32aktualizováno  13:32
Nové úseky Pražského okruhu, rekonstrukce stanic metra, opravy silnic nebo stavba tramvajových tratí. Na příští rok jsou naplánované desítky projektů, které promění tvář hlavního města. Přinášíme přehled významných staveb na území Prahy v roce 2026.

V Praze začala uzavírka opravovaného jízdního pásu Pražského okruhu ve směru k dálnici D5 mezi Lochkovským tunelem a mimoúrovňovou křižovatkou na Slivenec. (23. července 2024) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Kvůli rekonstrukcím se letos v Praze uzavřou některé významné silniční tahy na území města, ale i dvě stanice metra. V pražských ulicích by se také měly objevit nové koleje a v plánu je i významný skok ve stavbě Pražského okruhu.

Jak bude vypadat Praha v roce 2030: metro bez řidičů, nové čtvrti i vlak na letiště

Zatím je však známá podoba jen části projektů, jež se dotknou života Pražanů.

Oprava silnic a stavba tratí

O projektech, navázaných na rozpočet hlavního města a dotčených organizací, nebylo ještě definitivně rozhodnuto. Technická správa komunikací (TSK) a Dopravní podnik Praha (DPP) vydají přehled největších akcí až v průběhu ledna.

O jakých velkých uzavírkách už víme? Například o generální rekonstrukci Kbelské ulice (od sjezdu z Novopaské po výjezd na D8/do centra bude jízda převedena do protisměru, v každém směru jeden jízdní pruh) nebo opravě posledního zbývajícího úseku Ďáblické ulice mezi Žernoseckou a Střelničnou. V únoru by také měla začít další fáze oprav Plzeňské ulice.

V roce 2026 hotovo

Příští rok ovlivní vedení velké části linek MHD dokončení Dvoreckého mostu mezi Zlíchovem a Podolským nábřežím, který by se měl dopravě otevřít v březnu. V létě pak dopravní podnik počítá s otevřením rekonstruované lanovky na Petřín.

Do podoby města výrazně zasáhnou i smělé plány na rozvoj hromadné dopravy. DPP již v minulosti avizoval bouřlivý rozvoj tramvajové sítě v následujících několika letech.

Letos počítá se zahájením stavby nejméně dvou nových tratí – z Malovanky ke kolejím na Strahově a z Libuše na Nové Dvory. Začít by se mělo také se stavbou dráhy skrz areál nákladového nádraží na Žižkově. Po celý rok bude také pokračovat uzavírka trati kolem Národního muzea kvůli stavbě dráhy přes Václavské náměstí.

Rozšiřování Pražského okruhu

Ředitelství silnic a dálnic, jež spravuje komunikace vyšších tříd v celé zemi, počítá letos se zahájením hned čtveřice rozsáhlých projektů na území Prahy. Všechny se týkají stavby Pražského okruhu.

Východní část okruhu na Černém Mostě

Kvůli přípravám na budované propojení východní části Pražského okruhu s dálnicí D1 chystá úpravu a zkapacitnění stávající komunikace na Černém Mostě. Opravy by se měly dotknout celého, více než tři kilometry dlouhého úseku včetně mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D11.

Rozšíření Pražského okruhu za 1,3 miliardy. Vznikne nový most přes Počernický rybník

Už od loňského srpna probíhají práce na zesílení konstrukce mostu přes Počernický rybník, letos se počítá s jeho rozšířením a stavbou protihlukových stěn.

Kdy přesně se začne stavět, však ŘSD zatím nestanovilo. Podle aktuálního výhledu by měla být úprava přemostění hotová v roce 2027, navazující úsek pak o rok později.

Západní část okruhu

Letos by také měla začít rozsáhlá rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Pražského okruhu s dálnicí D5 na západě města, jejímž cílem je také zvýšení kapacity.

Stavba Pražského okruhu jede naplno. Spory o rozpočet ji nezbrzdí, ujišťuje ŘSD

Posledním avizovaným projektem je výstavba zcela nové křižovatky Aviatická nedaleko areálu letiště Ruzyně. Právě sem se přesune začátek dálnice D7, na níž v současnosti plynule předchází Pražský okruh. Z křižovatky pak bude vycházet plánovaná severní část okruhu.

Uzavírky v pražské MHD

Pražský dopravní podnik pokračuje v sérii rozsáhlých oprav stanic metra. Dvě rozsáhlá omezení se odehrají na lince metra A. Už na začátku února se kvůli rekonstrukci na zhruba deset měsíců zcela uzavře stanice metra Flora.

Po rekonstrukci se otevřela stanice metra Pankrác, hotový je i přestup na novou linku

Se stejně dlouhou uzavírkou počítá DPP také u stanice Hradčanská, tam však rekonstrukci zahájí až v srpnu. Naopak nyní uzavřenou stanici Českomoravská na lince B hodlá otevřít v průběhu března ještě před zahájením mistrovství světa v krasobruslení v O2 Areně v pondělí 23. března 2026.

Omezení na železniční síti

V započatých projektech plánuje pokračovat také Správa železnic. Letos naváže na úpravy tratí v Holešovicích rozsáhlou modernizací tratě z Ruzyně do Kladna. Projekt s označením S-15 zahrnuje například zdvoukolejnění tratě a elektrifikaci.

Začala poslední etapa rekonstrukce Fantovy budovy, odhalí původní secesní strop

Celý rok bude také pokračovat náročná rekonstrukce smíchovského nádraží i přilehlých tratí. Od počátku července do konce srpna například bude zkrácena trať do Rudné, vlaky budou jezdit z provizorní stanice na Zlíchově.

Cestující by také měli počítat se zdrženími na hlavní trati do Berouna, kde Správa železnic předpokládá zahájení další fáze v polovině února. Trvat mají až do poloviny prosince.

Na severu Olomouckého kraje sněží, obtížně sjízdná je silnice u Branné

ilustrační snímek

Na severu Olomouckého kraje sněží, silnice tam pokrývá čerstvý sníh a zvýšená opatrnost je na místě. Silničáři mají na Šumpersku i Jesenicku v terénu veškerou...

2. ledna 2026  11:05,  aktualizováno  11:05

Varnsdorf na Děčínsku bude přispívat na provoz pohotovosti ve své nemocnici

ilustrační snímek

Varnsdorf na Děčínsku bude přispívat na provoz lékařské pohotovosti ve své nemocnici. Od začátku letošního roku přešlo financování pohotovostí z krajů na...

2. ledna 2026  10:48

