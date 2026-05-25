Areál Výstaviště v Bubenči spravuje městská firma Výstaviště Praha. Ta by podle důvodové zprávy schváleného materiálu dokázala objekt ekonomicky lépe využít, pokud by nebyl vázán podnájemní smlouvou agentuře GoJa. Agentura v současnosti platí roční podnájem ve výši 2,6 milionu korun.
„Objekt by mohl být využíván nejen jako divadlo, ale i jako prostor pro celou řadu jiných aktivit, jako jsou konference, kulturně společenské akce, prezentace výrobků a podobně,“ stojí v důvodové zprávě.
Radní už kompenzaci projednávali loni v prosinci. Tehdejší návrh počítal s finančním vyrovnáním dle znaleckého posudku ve výši 56,7 milionu korun bez DPH.
Materiál však nebyl schválen. Agentura pak přistoupila na snížení kompenzace na desetinásobek ročního podnájemného.
Pyramida se nachází v dolní části Výstaviště nedaleko divadla Spirála. Objekt byl postaven jako výstavní pavilon pro expozici strojírenství na Všeobecné československé výstavě v Praze v roce 1991.
Stavbu tvoří ocelová konstrukce. Základna Pyramidy měří zhruba 50 metrů, výška je 40 metrů. Budovu v roce 2002 poničily povodně. Agentura GoJa ji poté přestavěla do současné podoby.