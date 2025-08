Golf v Česku není jen výdobytkem bohatých

Krásný letní den, slunce nad hlavou, lány perfektně zastřiženého a jasně zeleného trávníku kolem sebe a malý bílý míček před sebou. To je recept na příjemně strávený den plný golfu, který nejen zlepší kondici, ale umožní třeba i navázat nová přátelství. Rostoucí popularitu tohoto sportu nebo také jeho přínosy popisuje golfová trenérka Renata Brýdlová, jejíž motto je „Učím normální lidi“, čímž poukazuje na to, že golf je sport pro každého.

Celý magazín

Jak moc je golf v Česku populární?

Popularita golfu u nás v poslední době výrazně roste. Kurzů se účastní vážně velká spousta lidí. Trochu to svědčí o dobré ekonomické situaci. Důvodem mimo jiné ale je i větší uvědomění lidí, že je potřeba se hýbat, v tomto případě navíc na čerstvém vzduchu. Oproti západní Evropě je tady navíc golf oblíbený u lidí mladých a ve středním věku. V zahraničí s ním lidé začínají spíše až po padesátce a tráví jím čas v penzi. To ale neznamená, že by tady starší lidé golf nehráli. Naopak tvoří význačný podíl tuzemských hráčů.

Co patří mezi hlavní přednosti golfu jakožto sportu?

Kromě zmiňovaného pobytu na čerstvém vzduchu a zdravého pohybu má golf také velmi nízké limity, co se týče kondice a zdravotního stavu, takže ho může hrát skoro kdokoliv. Navíc jako sport není takřka vůbec nebezpečný na rozdíl od jízdy na kole nebo na lyžích, při které dochází k řadě úrazů. V neposlední řadě, a to oceňují především starší lidé, umožňuje golf ve velké míře sociální kontakt. Lidé se na hřišti pravidelně potkávají a často také navazují přátelské vztahy.

Říkáte, že golf není nikterak fyzicky náročný jako třeba tenis nebo fotbal. Potřebuje i tak člověk na hru nějakou fyzickou průpravu?

V případě špičkového golfu, který lidé vídají v televizi, to samozřejmě potřeba je. Pokud se tomu ale člověk věnuje jen volnočasově, tak nic takového potřeba není. Naopak lidé pak tu kondici získávají právě hrou, protože se při ní mimo jiné i dost nachodí. Nakonec jsou i hráči, kterým je přes 80 let.

Obejde se začátečník bez trenéra? Nebo se jedná o technicky příliš náročný sport?

Na rozdíl od jiných sportů se tady bez trenéra skutečně neobejdete. Bez správné techniky vám zkrátka ten míček nelétá. Trenér navíc dokáže naučit správnou techniku tak, aby se zamezilo všelijakým zraněním. Díky jeho radám se bude jednat o „zdravý“ pohyb. Češi by se vždycky nejraději všechno naučili sami, případně se nechají učit od kamaráda nebo rodiče, ale to je v tomto případě velká chyba. Není navíc potřeba si hned brát soukromého trenéra, pokud to není ve finančních možnostech. Existuje i řada skupinových kurzů.

Golf byl vždycky vnímám jako sport pro vyšší sociální třídu. Platí to stále?

V Česku to tak není. Na rozdíl od jiných zemí, je tady mnohem méně hřišť spjatých s členstvím v privátních klubech, které je finančně mnohdy velmi náročné. Například na hřiště v Hodkovičkách nebo v Hostivaři můžete přijít kdykoliv a buď si sám, nebo s trenérem zahrát. V Hodkovičkách, kde já trénuji, je třeba devět jamek a hra tam vyjde na 650 korun. Čímž neříkám, že dostupná hřiště jinde nejsou. Například v USA jsem hrála na hřištích za 600 dolarů, ale také za pouhých pět.

Která hřiště máte nejraději?

Srdcová záležitost jsou Karlovy Vary a Mariánské Lázně, protože pocházím z generace, kdy tady jiná hřiště nebyla. Ale dnes jsou skvělá hřiště i v okolí Prahy. Nedávno jsem hrála na jednom báječném ve Vinoři, hezké je třeba v Berouně.

Je golf sportem pro lidi každého věku? Od kolika let ho mohou začít hrát děti? Hůl v ruce může efektivně dítě držet už tak od tří let. Začít se samozřejmě musí pomaličku, ale postupně se učí už klasické švihy, patování, a když už jsou trochu více zběhlé, tak pro ně existují dětská odpaliště, která jsou zkrácená. Ale člověka až překvapí, jak daleko dokáže odpálit šestileté dítě.