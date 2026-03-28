Špičková ranvej a unikátní kampus. Začne modernizace vojenského letiště v Čáslavi

Obce v jeho okolí se však netají obavami z nárůstu nákladní dopravy související s rozsáhlou rekonstrukcí a vyhlížejí setkání se zástupci ministerstva obrany.
„První gripeny přelétly do Pardubic už na začátku března. Podzvukové letouny L-159 ALCA se pak přemístí do konce měsíce na základnu v Náměšti nad Oslavou. Z obou těchto letišť budou piloti vzlétat k ochraně vzdušného prostoru Česka a NATO. Výluka na letišti v Čáslavi potrvá od dubna 2026 do podzimu 2028,“ popsala Hana Havrdová, tisková důstojnice 21. základny taktického letectva v Čáslavi (21. ZTL).
V roce 2031 dostane Česká republika prvních šest stíhaček Lockheed Martin F-35 Lightning, se kterými zahájí vybraný personál výcvik přímo v USA. S jejich nákupem se Vzdušné síly Armády ČR zařadí do elitního klubu nejvyspělejších aliančních letectev.
A právě kompletní rekonstrukce vojenského letiště v Čáslavi představuje jeden z nejnáročnějších infrastrukturních projektů, který výrazně pozmění současnou podobu základny.
První etapa modernizace letiště, která začne v dubnu, zahrnuje přestavbu vzletové a přistávací dráhy.
„Ta vznikla už v padesátých letech a za tu dobu na ní proběhly jen minimální revizní práce. Její životnost zkrátka končí. Bez ohledu na to, jaké letouny bychom využívali, je nutná výstavba nové dráhy, která vznikne na půdorysu té současné,“ řekl iDNES.cz velitel čáslavské 21. ZTL Jaroslav Tomaňa.
Přestože původně existovaly projekty na prodloužení či narovnání profilu dráhy, ta nová má být prakticky úplně stejně dlouhá i široká, ovšem díky výrazně kvalitnějšímu betonu má disponovat mnohem větší únosností.
„Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy, jejíž součástí bude mimo jiné i nová letištní světlotechnika, potrvá do konce roku 2028,“ upřesnil mluvčí ministerstva obrany David Šíma.
Na renovaci drah naváže výstavba unikátního Campusu F-35.
„Jedná se v podstatě o komplex budov, jenž zahrnuje provozní a servisní hangáry, sklad náhradních dílů, zázemí pro technický a pilotní personál, ubytovací prostory, kanceláře, operační centrum nebo objekt pro simulátory. Kampus vznikne v severozápadní části letiště, kde jsou zodolněné úkryty pro letouny L-159. Samotné místo je ideální jak z hlediska bezpečnostních nároků americké strany, tak z hlediska hlukového zatížení,“ upozornil letecký expert Aleš Hotmar, který se s technickými úpravami letiště detailně seznámil.
Dopady? Čekáme na informace
Zcela zásadní proměnou projdou i bezpečnostní opatření základny.
„Objekt musí přirozeně splňovat bezpečnostní požadavky dané dodavatelem letounů tak, aby byly ochráněny utajované informace a technologie. Bude začleněný do systému ODOS (objekt důležitý pro obranu státu, pozn. red. ) s veškerým zabezpečením kontrol vstupu, vjezdů a dalších opatření,“ dodal mluvčí ministerstva obrany Šíma.
Celý obvod areálu pak bude obklopovat zhruba dva kilometry dlouhý a sedm metrů vysoký zemní val s protihlukovými stěnami.
Modernizace letiště
Rekonstrukce letecké základny v Čáslavi zahrnuje supermoderní kampus s nejvyšší mírou zabezpečení, klimatizované hangáry, budovu se čtyřmi kompletními pracovišti simulátorů, špičkovou vzletovou a přistávací dráhu, sklad náhradních dílů, zázemí pro technický a pilotní personál, ubytovací prostory, kanceláře, operační centrum a dva kilometry dlouhý zemní val s protihlukovými stěnami.
„Ty budou osazené v železobetonové konstrukci. Celková plánovaná výška zemního valu včetně nástavby protihlukové stěny tak bude dosahovat 13 metrů,“ popsal Aleš Hotmar.
Ačkoliv generální modernizace letiště představuje pro město Čáslav a celý mikroregion významný impulz k dalšímu rozvoji, obyvatelé obcí v jeho okolí se netají obavami z nárůstu nákladní dopravy v době rekonstrukce komplexu.
„Zajímá nás i podoba budoucího leteckého provozu a úrovně hluku. Proto jsme se společně s místostarostkou začátkem března sešli s ministrem obrany Jaromírem Zůnou. Výsledkem je, že se v druhé polovině března uskuteční jednání všech starostů dotčených obcí s vedením resortu obrany a představiteli armády. O tom, jak se rekonstrukce základny konkrétně dotkne chodu města a obcí a jak ovlivní životy obyvatel, budeme brzy informovat,“ přislíbil starosta Čáslavi Jaromír Strnad (ČSSD).