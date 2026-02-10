Škola pro reálný svět: Na Gymnáziu Kodaňská znalosti propojují s odpovědností

Představa dobrého gymnázia se v posledních letech výrazně proměňuje. Zatímco dříve byla hlavním měřítkem kvality především úspěšnost u maturit a přijímacích zkoušek na vysoké školy, dnes se stále častěji mluví o tom, že samotné množství znalostí už nestačí. Mladí lidé vstupují do světa, který je nepřehledný, rychle se mění a klade na ně nové nároky.
Skupinová fotografie žáků Gymnázia Kodaňská na poznávacím a jazykovém zájezdu do Anglie | foto: Gymnázium Kodaňská

Současné vzdělávání stále více zdůrazňuje aktivní roli studenta. Učení přestává být jednostranným předáváním poznatků a stává se procesem, do něhož se student zapojuje, nese za něj odpovědnost a postupně si uvědomuje jeho smysl. To předpokládá otevřenou komunikaci, bezpečné klima a prostor pro otázky, diskusi i chybu. Škola tak má ambici vychovávat nejen úspěšné studenty, ale také sebevědomé a odpovědné mladé lidi, kteří se dokážou ve světě orientovat a přemýšlet o něm kriticky.

Na těchto principech staví své fungování i Gymnázium Kodaňská v pražských Vršovicích. Důraz klade na osobní odpovědnost studentů, otevřenou komunikaci a spolupráci, která je přirozenou součástí výuky i života školy. Kritické myšlení není v této škole jen prázdným pojmem, ale dovedností, kterou se snaží systematicky rozvíjet napříč předměty. Učitel zde nevystupuje pouze jako autorita předávající hotové informace, ale jako partner a průvodce, který studenty vede k tomu, aby přemýšleli, hledali argumenty, formulovali vlastní názory a dokázali je obhájit.

Angličtina jako základ a předměty, které mají smysl

Významnou roli ve vzdělávacím konceptu na Gymnáziu Kodaňská hraje jazykové vzdělávání, a to konkrétně vysoká hodinová dotace anglického jazyka. Angličtina je zde chápána jako přirozený komunikační nástroj dnešní generace a klíč k dalšímu studiu i mezinárodním zkušenostem. Vedle tradičních gymnaziálních předmětů jsou do učebního plánu zařazeny i předměty, které reagují na aktuální společenské výzvy a potřeby mladých lidí. Patří mezi ně například mediální gramotnost a také ekonomie a finanční gramotnost. Tyto oblasti jsou na tomto gymnáziu považovány za nezbytnou součást moderního vzdělávání, protože právě zde se propojují znalosti s praktickými dovednostmi.

Zkušenosti místo teorie

Předmět mediální gramotnost je založen především na aktivní práci studentů. V hodinách se diskutuje, pracuje s různými typy textů a informačních zdrojů a systematicky se rozvíjí schopnost porozumět mediálním sdělením a kriticky je hodnotit. Jádrem předmětu je tvorba pro školní časopis Gymnazín a školní sociální sítě, kde studenti získávají přímou zkušenost s tím, jak vzniká mediální obsah a jakou odpovědnost nese jeho autor. Tento předmět se tak stává praktickou zkušeností, která studentům pomáhá lépe se orientovat v informačním prostoru, jehož jsou každodenní součástí.

Podobně prakticky je pojat i předmět ekonomie a finanční gramotnost. Ve druhém ročníku se výuka soustředí na založení fiktivní firmy, díky čemuž si studenti mohou vyzkoušet celý proces od prvotního nápadu až po jeho veřejnou prezentaci. Učí se, co vše je potřeba k založení firmy, vytvářejí propagační materiály, rozvíjejí své prezentační dovednosti a účastní se veletrhu fiktivních firem. Tímto způsobem se ekonomické myšlení přirozeně propojuje s kreativitou, spoluprací a odpovědností za společný výsledek.

Škola jako živá komunita

Důležitou součástí života školy je také aktivní zapojení studentů do jejího fungování. Školní akce organizuje školní parlament, který stojí za projekty, jako je Halloween, turnaj v Brawl Stars nebo Potravinová sbírka. Studenti se tak učí plánovat, komunikovat, nést odpovědnost a pracovat v týmu, což jsou dovednosti, které nelze získat pouze v lavici. Výraznou událostí školního roku je červnová akce Svět v Kodaňské, do níž se zapojuje celé gymnázium. Studenti vyrábějí a prodávají vlastní produkty, aby výtěžkem podpořili vzdělání dívky z Afriky, kterou škola takzvaně adoptovala. Akce se účastní také rodiče, a škola se tak přirozeně otevírá širší komunitě.

Otevřenost světu a individuální přístup

Součástí vzdělávání je i otevřenost světu mimo školu. Studenti se účastní zahraničních výjezdů. V poslední době se uskutečnily například cesty do Slovinska nebo Anglie. V nabídce bylo ale také Německo, Skandinávie či Mexiko. Studenti mají kromě toho možnost vyjet studovat na celý rok do zahraničí, například do USA. Tyto zkušenosti přinášejí nejen jazykový posun, ale především osobní růst, větší samostatnost a schopnost obstát v novém prostředí. Zároveň na tomto gymnáziu studují i úspěšní sportovci, mezi něž patří například hokejisté Tomáš a František Poletínovi nebo absolvent Maxmilian Curran. Škola jim nabízí individuální vzdělávací plán a respektuje náročnost jejich sportovní přípravy, aniž by slevovala z nároků na vzdělání.

Jak vypadá ideální absolvent gymnázia?

Absolvent Gymnázia Kodaňská odchází jako sebevědomý, odpovědný a kriticky uvažující mladý člověk, který se dokáže aktivně a s empatií zapojit do společnosti. Umí spolupracovat, komunikovat a přemýšlet v souvislostech. Je připraven nejen na další studium, ale i na svět, který vyžaduje otevřenost, flexibilitu a ochotu učit se po celý život. Volba gymnázia je proto vždy volbou prostředí, které mladého člověka formuje.

