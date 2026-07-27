Gymnázium Mělník získá úspornější osvětlení, vytápění a novou elektroinstalaci

Gymnázium Mělník získá během prázdnin úspornější osvětlení i vytápění a novou elektroinstalaci. Na střeše přilehlé sportovní haly navíc bude solární elektrárna. Práce kvůli rozsahu a časové náročnosti přesáhnou do školního roku. Celkové náklady budou zhruba 25 milionů korun, sdělila ČTK Nikola Samcová ze středočeského hejtmanství.
Součástí modernizace bude výměna osvětlení za LED technologii, instalace termostatických radiátorových ventilů a individuální regulace vytápění či modernizace výměníkové stanice. "Energeticky úsporná opatření v rámci projektu EPC byla rozšířena o celkovou rekonstrukci elektroinstalace, na kterou je navázána instalace nových podhledů ve třídách, instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu sportovní haly a výměnu všech prosklených výplní uvnitř budovy," doplnila Samcová.
Projekty garantovaných úspor, neboli EPC, hejtmanství využívá i u dalších krajských budov. V současnosti například dodělává úpravy v domově pro seniory v Novém Strašecí na Rakovnicku. Loni Středočeský kraj informoval, že v pilotních projektech ušetřil na energiích víc, než předpokládal, a to o několik milionů korun.