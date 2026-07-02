Gynekologové kolínské nemocnice používají k léčbě sestupu pochvy šetrnější síťku

Gynekologové Oblastní nemocnice Kolín začali používat při operacích sestupu pochvy šetrnější typ síťky. Metoda je určená zejména pro pacientky, u nichž není vhodný laparoskopický zákrok, především pro starší ženy nebo ženy se zvýšeným operačním rizikem. Od května je nemocnice rovněž druhým výukovým pracovištěm v Česku pro tuto metodu. Lékaři v Kolíně dosud provedli s využitím nové síťky zhruba 50 operací, řekl ČTK primář gynekologicko-porodnického oddělení Aleš Toman.
"U mladších žen řešíme sestupy laparoskopicky, ale ne každá pacientka může tento výkon v celkové anestezii podstoupit. Díky této metodě tak už prakticky není situace, kdy bychom nedokázali pacientce s tímto typem potíží pomoci," řekl Toman. Výkon je podle něj kratší a méně zatěžující, provádí se ve spinální anestezii. Operace je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
Operace s využitím síťky není podle primáře nová, největší rozmach zaznamenala mezi lety 2005 až 2015. "Počty komplikací a následné soudní spory tehdy vedly k ústupu od vaginálně zaváděných implantátů," řekl Toman. Nový typ implantátu, který využívají i kolínští lékaři, má podle něj odlišnou konstrukci. Síťka není kotvená hluboko v pánevních strukturách, ale drží ji rám ve tvaru písmene U. Oproti dříve používaným kotveným variantám tak nezpůsobuje bolesti a méně často erozi poševní stěny. "Síťka se voperuje pod přední stěnu pochvy a drží močový měchýř a vrchol pochvy, aby nedocházelo k jejich sestupu," popsal metodu Toman.
Sestupem pochvy, který způsobuje potíže s močením a bolest v podbřišku, trpí zejména ženy ve vyšším věku. Typickou pacientkou je podle Tomana žena kolem 70 let. Operace podle lékařů vede ke zmírnění obtíží a zlepšení kvality života.