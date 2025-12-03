Mladíci hajlovali u židovského obchodu, při tom se fotili. Hledá je policie

  16:42aktualizováno  16:42
Po partě mladých lidí a především trojici mužů pátrá policie. Osmičlenná skupina se o jedné říjnové noci zastavila na pražských Vinohradech před obchodem se židovskými suvenýry a tři z nich u prodejny hajlovali a u toho se fotili. Zachytila je však také bezpečnostní kamera. Mladíci jsou podezřelí z trestného činu, za který jim hrozí až tři roky vězení.

Bezpečnostní kamera zaznamenala početnou skupinu lidí, šest mužů a dvě ženy, jak 11. října krátce před třetí hodinou ranní prochází kolem osvětleného obchodu se židovskými suvenýry v Belgické ulici.

„Ve chvíli, kdy se přiblížili k židovskému obchodu, se jeden z mužů otočil k ostatním a začal hajlovat. K němu se postupně připojili další dva, kteří se dokonce se vztyčenými pravicemi nechali před obchodem zvěčnit na mobilní telefon,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Přestože je počínání podezřelých dobře zaznamenáno, policii se od té doby nepovedlo trojici mužů vypátrat. Žádají proto o pomoc širokou veřejnost.

„Pokud muže na záznamu poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jejich nalezení, volejte prosím linku 158,“ apeluje Hrdina.

Nový Hitler, nebo komedie? Delegát projevem na sjezdu mládežnické AfD šokoval

„Neznámí muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka,“ upřesnil Hrdina. V případě odsouzení budou čelit až tříletému trestu odnětí svobody.

