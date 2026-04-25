Tragická nehoda na Berounsku. Hasiči jeli k nehodě, srazili se s osobním autem

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:42
U Hýskova na Berounsku se odpoledne srazilo hasičské auto, které jelo se zapnutým majákem k zásahu, s osobním vozem. Řidič osobního auta nehodu nepřežil, ostatní účastníci vyvázli bez zranění, vyplynulo z informací policie, záchranné služby a hasičů.

Nehoda se podle policejní mluvčí Michaely Richterové stala kolem 13:00 na silnici mezi Hýskovem a Nižborem. Hasiči jeli k nahlášené nehodě v Nižboru a po cestě se střetli s osobním autem. Jeho řidič utrpěl těžká zranění, jimž na místě podlehl.

Nehoda hasičského vozidla a osobního automobilu u obce Hýskov. (25. dubna 2026)
Složky IZS zasahují u nehody hasičského vozidla a osobního automobilu u obce Hýskov. (25. dubna 2026)
„Jinak nikdo další zraněný nebyl,“ řekla mluvčí záchranné služby Monika Nováková. Hasičské auto skončilo po nehodě mimo vozovku.

Mluvčí středočeských hasičů Dominik Pěnička řekl, že šlo o cisternovou automobilovou stříkačku profesionálních hasičů z Berouna, kteří mířili k nehodě motocyklisty s osobním autem. Motocyklista při ní utrpěl těžké zranění, vrtulník ho přepravil do nemocnice.

„Při cestě k této nehodě jsme srazili osobní vozidlo. Policie vyšetřuje, čí je to vina,“ dodal Pěnička. Podle Richterové byla v případu nařízena soudní pitva.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Nejčtenější

