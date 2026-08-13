Hasiči dohašují požár dvou budov ve Štěchovicích, škoda je odhadem přes 10 mil.

Hasiči zasahují od středečního večera u požáru pětipatrové budovy a sousedního přízemního objektu ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášen byl druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Uvnitř budov nikdo nebyl, zásah se obešel bez zranění. Požár už je pod kontrolou, dohašování bude pokračovat nejméně celé dopoledne, uvedli dnes hasiči na síti X.
Přízemní budova je podle starostky Štěchovic Kateřiny Rožníčkové (Společně pro náŠ MěsTys) soukromá školka. Podle prvotního odhadu přesáhne škoda deset milionů korun, řekla ČTK mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.
"Na místě máme stále dvě hlídky kvůli řízení dopravy, teprve po dohašení požáru budeme moci s hasičským vyšetřovatelem vstoupit do objektu a zjišťovat příčiny požáru," uvedla Schneeweissová.
"Jednalo se o soukromou školku, vedlejší budova byly skladové prostory," řekla ČTK Rožníčková.
Hlášení o požáru dostali hasiči krátce před 22:00, pod kontrolu se ho podařilo dostat za necelé dvě hodiny. Poté pokračovali v dohašování a vyhledávání skrytých ohnisek. Postupně rozebírají zasažené konstrukce. Kvůli zborcení dřevěných konstrukcí nebyl pohyb uvnitř budovy bezpečný, zásah proto hasiči vedli zvenčí, a to i s pomocí výškové techniky. Pro zajištění plynulé dodávky vody zřídili čerpací stanoviště.