Hasiči dál dohlížejí na halu na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku, kde páteční požár způsobil škodu zhruba 400 milionů korun. Před půlnocí jej dostali pod kontrolu, ale likvidace zatím vyhlášená není. Dnes k ránu snížili poplachový stupeň na základní. V budově už od rána není materiál, jednotka záchranného útvaru hasičů, která pomáhala s vyskladněním, odjela zpět na základnu. Dohled by měl skončit v neděli ráno, kdy místo předají majiteli. Vyšetřování příčiny pokračuje, řekla dnes po 18:00 ČTK mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
"Na vyšetřování příčiny vzniku požáru spolupracuje s hasiči policie a experti z Technického ústavu požární ochrany," uvedla mluvčí.
Požár v areálu společnosti Ekologie s.r.o. vznikl v pátek před 16:00. Zasahovalo přes 100 hasičů, byl vyhlášen třetí poplachový stupeň ze čtyř možných a záchranná služba ošetřila jednoho hasiče po kolapsu, ale nebylo třeba jej přepravit do nemocnice.
Hasiči v noci nejdříve snížili požární poplachový stupeň na druhý. "Jednotky dále vyhledávaly a dohašovaly skrytá ohniska. Místo důkladně kontrolovaly termokamerami," uvedla Sýkora Fliegerová. Některé jednotky hasičů přijely vystřídat kolegy, další odjely na základny. Ve 2:30 snížil velitel poplachový stupeň na základní.
Chemická laboratoř nenaměřila v ovzduší nadlimitní hodnoty škodlivin, ale vedení Rynholce i okolní obce doporučily svým obyvatelům, aby nevětrali.
Ve stejném areálu hořel minulý rok na jaře volně ložený plastový odpad, nyní požár zasáhl technologie. Loňská škoda byla 15 milionů korun. Při požáru hasiči tehdy vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, během několikadenního zásahu jich na místě pracovalo zhruba 250. Policie později případ odložila, dřívější podezření na úmyslné zapálení se nepotvrdilo. Příčinou bylo pravděpodobně samovznícení vyvolané sluncem.