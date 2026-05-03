Hasiči likvidují požár lesa u Třebětína na Kutnohorsku

Hasiči dnes odpoledne likvidují požár lesa u Třebětína na Kutnohorsku, vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň zasáhl plochu 1,5 až 2 hektary, uvedli hasiči na síti X. Požár zatím není pod kontrolou, řekl ČTK v 18:45 mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
Požár byl ohlášen krátce před 15:30. "Hasební zásah probíhá pomocí C a D proudů. V obci Tasice máme zřízeno čerpací stanoviště na rybníku, kam jezdí cisterny doplňovat vodu. Další čerpací stanoviště budeme zřizovat v obci Vrbka," uvedli hasiči.