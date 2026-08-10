Hasiči našli ve shořelé chatě u Dobřichovic mrtvého muže

Středočeští hasiči dnes odpoledne vyjížděli k požáru chaty u Dobřichovic, uvnitř našli mrtvého muže. Chata kompletně shořela, příčina požáru ani výše materiální škody zatím nejsou známy. Vyplývá to z informací policie a hasičů.
Požár byl hlášen kolem 14:30. "Hasiči objevili v chatě tělo muže bez známek života, na místo byli povolaní kriminalisté," řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová. Kvůli zjištění přesné příčiny nařídili kriminalisté soudní pitvu. "Předběžně je to bez cizího zavinění, ale definitivně to potvrdí výsledky soudní pitvy," dodala mluvčí.
Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkory Fliegerové chata zcela shořela. Hasiči podle ní museli při zásahu chránit i okolí, vyhlásili proto druhý ze čtyř stupňů poplachu. "Zásah byl možný pouze zvenku, protože došlo k pádu stromu a propadla se podlaha," řekla mluvčí. Kolem 17:15 dostali hasiči požár pod kontrolu a snížili poplachový stupeň na první. Na místě bude do rána dohlížet jednotka dobrovolných hasičů.