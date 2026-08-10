Hasiči našli ve shořelé chatě u Dobřichovic mrtvého muže

Autor: ČTK
  19:55aktualizováno  19:55
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Středočeští hasiči dnes odpoledne vyjížděli k požáru chaty u Dobřichovic, uvnitř našli mrtvého muže. Chata kompletně shořela, příčina požáru ani výše materiální škody zatím nejsou známy. Vyplývá to z informací policie a hasičů.

Požár byl hlášen kolem 14:30. "Hasiči objevili v chatě tělo muže bez známek života, na místo byli povolaní kriminalisté," řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová. Kvůli zjištění přesné příčiny nařídili kriminalisté soudní pitvu. "Předběžně je to bez cizího zavinění, ale definitivně to potvrdí výsledky soudní pitvy," dodala mluvčí.

Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkory Fliegerové chata zcela shořela. Hasiči podle ní museli při zásahu chránit i okolí, vyhlásili proto druhý ze čtyř stupňů poplachu. "Zásah byl možný pouze zvenku, protože došlo k pádu stromu a propadla se podlaha," řekla mluvčí. Kolem 17:15 dostali hasiči požár pod kontrolu a snížili poplachový stupeň na první. Na místě bude do rána dohlížet jednotka dobrovolných hasičů.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×