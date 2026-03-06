Na tahu k Mníšku pod Brdy hořel jeřáb. Zásah hasičů komplikuje i provoz autobusů

Hlášení o požáru těžké techniky obdrželo operační středisko krátce po půl osmé ráno. K místu okamžitě vyjely profesionální jednotky ze stanice Řevnice, které posílili dobrovolní hasiči z Jíloviště a Mníšku pod Brdy.
Díky rychlému zásahu se hasičům podařilo plameny v krátkém čase lokalizovat a zabránit jejich dalšímu šíření.
„Na místě probíhá lokalizace a v tuto chvíli jsou na místě profesionální jednotky z Řevnice a dobrovolný sbor z Jíloviště a Mníšku pod Brdy,“ potvrdil mluvčí hasičů Jan Sýkora.
„Zhruba v půl osmé jsme obdrželi hlášení od řidiče, že v odstavném pruhu hoří pojízdný jeřáb,“ popsala policejní mluvčí Vlasta Suchánková s tím, že dosavadní vyšetřování nasvědčuje technické poruše na vozidle.
D8 u Prahy už po požáru kamionu opět jezdí, náklad bylo obtížné uhasit
Požár a následný zásah hasičů zkomplikovaly dopravu v oblasti, což se dotklo také linkových autobusů směrem na Dobříš i dále. Mluvčí Pražské integrované dopravy (PID) Filip Drápal však pro iDNES.cz uvedl, že mimořádnost je ukončená a linky jsou od 8:30 zpátky v provozu se zpožděním 20 až 60 minut.
Před devátou hodinou byla už silnice průjezdná jedním pruhem. „Na místě nejsou v tuto chvíli hlášena žádná zranění,“ uvedl Sýkora a zároveň zdůraznil, že nemá informace o technických problémech, jako je výtok pohonných hmot.
