K požáru byli hasiči přivoláni ve 2:15 do ulice Lumiérů. „Dvacet lidí bylo zachráněno vnitřkem budovy a pomocí automobilového žebříku,“ uvedli. Po uhašení bytu hasiči celý dům zkontrolovali termokamerou a odvětrali zakouřené prostory. Žádná další rizika podle hasičů nehrozí.
Požár odpadu zasáhl i bytovku. Hasiči zachránili kočku, zásah komplikovaly soláry
Na místě požáru zasahovalo šest jednotek hasičů, které provedly evakuaci obyvatel ze sedmi bytových jednotek. „V této chvíli příčina požáru není známá,“ uvedl v pondělí ráno pro iDNES.cz tiskový mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.