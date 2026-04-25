Při vyklízení sklepa našli v Nuslích radioaktivní thorium. Zasahují hasiči

Autor: herp, ČTK
  13:32aktualizováno  14:17
Hasiči zasahují u nálezu chemikálií v domě v ulici Nad Studánkou v Praze 4. Mezi nalezenými látkami je mimo jiné arsen, rtuť a radioaktivní thorium. Na místo míří i pyrotechnik, informoval mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle něj ale lidem nehrozí žádné nebezpečí, chemikálií je malé množství.

„V ulici Nad Studánkou v Nuslích se v tuto chvíli nachází hasiči, směřuje tam i pyrotechnik, protože tam při vyklízení sklepa majitelem objektu bylo nalezeno asi 100 lahviček s neznámým obsahem,“ řekl redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Zásah jednotek IZS u chemikálií v pražských Nuslích. (25. dubna 2026)
Evakuace se podle něj nekonala. Dodal, že jde nejspíš o pozůstalost. Podle policie se majitel domníval, že by mohlo jít o nebezpečné či výbušné látky.

„Těch látek tam je víc,“ sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl s tím, že se jedná o nález při vyklízení sklepa. „Nalezena byla rtuť, kyanid, arzenik, radioaktivní thorium a kyselina pikrová, která bude pyrotechnickou službou za naší asistence řízeně odpálena. Zbylé látky k ekologické likvidaci odveze chemická laboratoř z Kamenice,“ dodali hasiči na síti X.

Při vyklízení bytu v Nuslích našli minu, na místě zasahoval pyrotechnik

„Chemiky zajištěná rtuť a nalezeno radioaktivní thorium. Na místo míří laboratoř ze středních Čech a byl informován Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB),“ uvedl dříve mluvčí hasičů.

Zmíněná kyselina se v minulosti používala jako trhavina. Kvůli zásahu je uzavřený vnitroblok domu, jiná omezení lidé podle hasičů nezaznamenají.

Ulice Nad Studánkou na Praze 4

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

