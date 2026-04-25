„V ulici Nad Studánkou v Nuslích se v tuto chvíli nachází hasiči, směřuje tam i pyrotechnik, protože tam při vyklízení sklepa majitelem objektu bylo nalezeno asi 100 lahviček s neznámým obsahem,“ řekl redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.
Evakuace se podle něj nekonala. Dodal, že jde nejspíš o pozůstalost. Podle policie se majitel domníval, že by mohlo jít o nebezpečné či výbušné látky.
„Těch látek tam je víc,“ sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl s tím, že se jedná o nález při vyklízení sklepa. „Nalezena byla rtuť, kyanid, arzenik, radioaktivní thorium a kyselina pikrová, která bude pyrotechnickou službou za naší asistence řízeně odpálena. Zbylé látky k ekologické likvidaci odveze chemická laboratoř z Kamenice,“ dodali hasiči na síti X.
Při vyklízení bytu v Nuslích našli minu, na místě zasahoval pyrotechnik
„Chemiky zajištěná rtuť a nalezeno radioaktivní thorium. Na místo míří laboratoř ze středních Čech a byl informován Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB),“ uvedl dříve mluvčí hasičů.
Zmíněná kyselina se v minulosti používala jako trhavina. Kvůli zásahu je uzavřený vnitroblok domu, jiná omezení lidé podle hasičů nezaznamenají.
Ulice Nad Studánkou na Praze 4
