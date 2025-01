Po tragédii v Mostě volá Praha po častější kontrole plynových ohřívačů

Redakce iDNES.cz se obrátila na pražský hasičský záchranný sbor o vyjádření, jak se žádostem postaví.

Při požáru, který v sobotu v restauraci v Mostě způsobilo zřejmě převržení plynového ohřívače, zemřelo šest lidí. V nemocnicích zůstává sedm zraněných.

Praha 1 začala podle Šnejdarové uvažovat o častějších kontrolách loni v listopadu, kdy hořelo na zahrádce restaurace na Staroměstském náměstí. „Případ z Mostu je dalším impulzem k tomu, aby kontroly státního požárního dozoru byly mnohem častější.

V této věci již starostka kontaktovala ředitele pražských hasičů generála Luďka Prudila a žádala jej o koordinaci kontrol,“ sdělila Šnejdarová. Doplnila, že informace o umístění plynových ohřívačů není nutnou součástí žádosti o zábor pro restaurační zahrádku.

Na kontroly restaurací vyrazí i pracovníci odboru dopravy Prahy 7. V této městské části je podle Vokuše povoleno šest zahrádek, žádná z nich není uzavřená. „Nemáme informace o tom, že by někde byly používány plynové ohřívací lampy.

Odbor dopravy bude situaci ještě prověřovat, abychom měli jistotu, že zde v této souvislosti nedochází k umístění podobných zařízení v rozporu s předpisy či způsobem, který by mohl být potenciálně nebezpečný,“ informoval Vokuš.

„Kontrola těchto přístrojů není v kompetenci hlavního města Prahy. Jedná se spíše o požární bezpečnost, kterou by pravděpodobně řešili hasiči,“ uvedl Hofman. Stejně se vyjádřila i mluvčí městské části Praha 2 Andrea Zoulová. „Kontroly ohřívačů do naší kompetence nespadají. Provádět by je měli hasiči v rámci prevence,“ řekla Zoulová.

Podle mluvčího Prahy 4 Aleše Berného živnostenský odbor radnice používání plynových topidel nepovoluje ani neeviduje. „Neexistuje povinnost pro úřad něco takového evidovat,“ řekl Berný.

O povolení restauračních zahrádek rozhoduje v Praze TSK. Případné použití plynových ohřívačů, stejně jako informace o dalším vybavení, není součástí žádosti. TSK zjišťuje, zda bude mít zahrádka pódium.

Praha má vytvořený manuál s pravidly pro schvalování zahrádek. Řeší například to, že zahrádky v památkové rezervaci nesmí mít masivní pevné podesty nebo okolní zábrany vyšší než 140 centimetrů.

Slunečníky nesmí být vícebarevné a s výrazným logem. Na otázku, zda Praha do manuálu nezařadí i pravidla pro nakládání s ohřívači, Hofman odpověděl, že to není v kompetenci města, ale hasičů.