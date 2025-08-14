Kriminalisté nyní zjišťují, zda dnešní požár souvisí s několika dalšími podobnými případy z nedávné doby.
Hasiči na místo vyjížděli před 6. hodinou ráno. „Došlo zde k požáru dveří a výlohy obchodu. Uhašeno jedním proudem, probíhá vyšetřování příčin požáru,“ uvedli na síti X.
Kriminalisté se podle mluvčí případem intenzivně zabývají, mimo jiné zjišťují souvislosti s podobnými útoky na prodejny z nedávné doby.
Poslední takový případ policie eviduje z brzkého středečního rána. Mluvčí dodala, že kvůli možnému narušení vyšetřování další informace sdělovat nebude.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz