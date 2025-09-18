Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy přijala do péče čtyři zraněné, tři muže a jednu ženu.
„Žádná osoba nebyla v ohrožení života, jednalo se o úrazy hlavy a končetin. Všichni zranění byli převezeni do nemocnice,“ uvedla ve čtvrtek ráno mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.
„Po 22. hodině jsme přijali oznámení o dopravní nehodě, kdy došlo ke střetu tří osobních aut a autobusu. Následně byly na místě provedeny orientační dechové zkoušky na alkohol, které u všech řidičů vyšly negativně,“ sdělila iDNES.cz policejní mluvčí pražských policistů Kristýna Zelinková.
Příčinu nehody objasní až další vyšetřování.
Hasiči vyprošťovali jednu osobu z osobního automobilu a poté provedli protipožární opatření a zásyp uniklé provozní kapaliny. O nehodě informovali na síti X.