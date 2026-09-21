Hasiči ukončili kontroly haly v Rynholci, kde způsobil požár škodu 400 mil. Kč

Hasiči dnes ukončili kontroly haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku, kde páteční požár způsobil škodu asi 400 milionů korun. Vyhlásili také oficiální likvidaci. Místo už v neděli předali majiteli. Vyšetřování příčiny vzniku požáru pokračuje, řekla dnes ČTK mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Vyjádření vedení společnosti Ekologie s.r.o., které areál patří, ČTK zjišťuje.
Majitel haly měl nařízený dohled do dnešního dopoledne. V neděli kolem 17:00 a dnes mezi 8:00 až 9:00 místo zkontrolovali a termokamerou proměřili hasiči ze stochovské stanice. Žádná skrytá ohniska nenašli. Vyšetřování příčiny požáru se věnují nejen hasiči, ale také policisté a experti z Technického ústavu požární ochrany.
Hala začala hořet v pátek před 16:00. Zasahovalo přes 100 hasičů, byl vyhlášen třetí poplachový stupeň ze čtyř možných a záchranná služba na místě ošetřila jednoho hasiče po kolapsu. Pod kontrolu se hasičům podařilo dostat oheň ještě před půlnocí a v noci na sobotu platil základní poplachový stupeň. Chemická laboratoř nenaměřila v ovzduší nadlimitní hodnoty škodlivin.
Minulý rok hořel v areálu volně ložený plastový odpad a škoda dosáhla 15 milionů korun. Hašení trvalo několik dní a účastnilo se ho na 250 hasičů. Dřívější podezření na úmyslné zapálení se nepotvrdilo a policisté případ odložili. Příčinou bylo pravděpodobně samovznícení vyvolané sluncem. Páteční požár zničil technologie na zpracování plastů na peletky uvnitř haly.