V pražském bytě v Krči začala hořet kuchyň, hasiči evakuovali dvanáct osob

Autor: onbu
  23:12aktualizováno  23:12
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Záchranné jednotky v pozdních hodinách zasahovaly v bytě, kde došlo k požáru kuchyňské linky. U dvanácti evakuovaných osob z ulice Štúrova v části Praha-Krč proběhlo měření zaměřené na stopy oxidu uhelnatého v krvi. Nikdo z rezidentů nepřišel k újmě.

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Podle informací hasičů byl požár uhašen jedním proudem, plameny po sobě v kuchyni zanechaly černou spoušť. „Následně proběhlo odvětrání zakouřených prostor. Před příjezdem jednotek se evakuovalo 12 osob, 4 osoby byly předány do péče Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy,“ uvedli hasiči na síti X.

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„Naše posádky u všech osob převzatých do péče provedly měření zaměřené na přítomnost oxidu uhelnatého v krvi. Výsledky byly ve všech případech negativní,“ dodali záchranáři. Vzhledem k tomu, že zdravotní stav vyšetřených osob nevyžadoval žádnou další pomoc, ZZS zásah na místě ukončila.

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