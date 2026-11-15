Podle informací hasičů byl požár uhašen jedním proudem, plameny po sobě v kuchyni zanechaly černou spoušť. „Následně proběhlo odvětrání zakouřených prostor. Před příjezdem jednotek se evakuovalo 12 osob, 4 osoby byly předány do péče Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy,“ uvedli hasiči na síti X.
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„Naše posádky u všech osob převzatých do péče provedly měření zaměřené na přítomnost oxidu uhelnatého v krvi. Výsledky byly ve všech případech negativní,“ dodali záchranáři. Vzhledem k tomu, že zdravotní stav vyšetřených osob nevyžadoval žádnou další pomoc, ZZS zásah na místě ukončila.