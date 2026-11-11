Hasiči zasahovali u požáru ve Strašnicích. Záchranáři ošetřovali jednoho člověka

Požár vznikl v sauně poblíž restaurace Gutovka. Podle informací reportéra iDNES.cz se na místě před příjezdem hasičů nacházelo 9 lidí, což potvrdili i hasiči.
„Před naším příjezdem proběhla samovolná evakuace devíti osob,“ informovala mluvčí pražských hasičů Barbora Novotná. Hašení proběhlo za pomoci 1C proudu. Hasiči na místě stále zasahují.
„Momentálně probíhá odvětrávání objektu,“ dodala.
Pražští záchranáři ošetřili jednoho člověka. „V péči jsme měli ženu okolo 45 let, která po incidentu udávala bolesti v oblasti břicha. Byla kompletně vyšetřena a po vzájemné domluvě ponechána na místě,“ sdělil mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
Na místě zasahovali také pražští policisté. Mluvčí Jan Daněk potvrdil informace hasičů s tím, že k incidentu policie nemá co dodat.