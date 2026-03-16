Hasiči zasahují u požáru autodílny v Občově na Příbramsku

Hasiči od dnešního podvečera zasahují u požáru autodílny v Občově na Příbramsku. Nikdo nebyl zraněn. Hasební práce pokračovaly i po 21:30, hasiči rozebírali střešní konstrukci a dohašovali skrytá ohniska. Příčiny a předběžnou škodu požáru bude vyšetřovatel zjišťovat v úterý, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Tomáš Bakalář.
Požár autodílny o rozměrech 20 krát 30 metrů byl hlášen po 17:30. Při příjezdu hasičů byla budova celá v plamenech, kouř byl vidět z dalekého okolí. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu. Hasiči si na místním rybníku zřídili čerpací stanoviště, ke kterému jezdily cisterny doplňovat vodu.
"Hasební práce pokračují, probíhá rozebírání střešní konstrukce a dohašování skrytých ohnisek," řekl mluvčí ČTK kolem 21:30.