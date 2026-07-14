Hasičům ve středních Čechách přibylo výjezdů kvůli bouřce

Autor: ČTK
  17:54aktualizováno  21:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Hasičům ve středních Čechách dnes odpoledne a večer přibylo výjezdů kvůli bouřce. Zasahovali u popadaných stromů nebo čerpali vodu. Nejhorší situace byla na Kolínsku a Kutnohorsku, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Dominik Pěnička. Problémy byly také na železnici, kvůli spadlému stromu musel být přerušen provoz na trati mezi Pečkami a Kouřimí na Kolínsku.

Od 14:00 do 20:00 hasiči evidovali 30 technických zásahů. V 16 případech šlo o odstranění popadaných stromů, které blokovaly komunikace nebo ohrožovaly bezpečnost provozu. Dalších 14 zásahů bylo spojeno s odčerpáváním vody ze zatopených komunikací, objektů a dalších míst. "Nejvíce událostí bylo zaznamenáno na Kolínsku a Kutnohorsku, kde bouřky doprovázel silný vítr i intenzivní přívalové srážky," dodal Pěnička.

Vlaky na trati Pečky-Kouřim nejezdily od 16:00, důvodem byl spadlý strom na kolejích. Mezi stanicemi Plaňany a Pečky byla po tu dobu zavedena náhradní autobusová doprava.

Český hydrometeorologický ústav na síti X uvedl, že první výraznější supercela dnešního dne se objevila na Příbramsku. "Pozor hlavně na kroupy kolem dvou cm," napsali meteorologové.

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