Na Rakovnicku se převrátila cisterna, tisíce litrů benzinu a nafty z ní unikly i do potoka

Hasiči mezitím čekají na náhradní cisternu, do které zbývající látky přečerpají. Na místo by měla dorazit kolem 10. hodiny. Policie označila přečerpání za náročné, jeho trvání odhaduje na zhruba 24 hodin.
Nehoda se stala ve 3:23. Cisterna havarovala mimo komunikaci, sdělila iDNES.cz mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová. Převrátila se na mostku vedoucím přes potok, informovala mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Na místě je osm hasičských jednotek. Vyrozuměli Českou inspekci životního prostředí a vodoprávní úřad.
„Jednalo se o pětikomorovou cisternu, ve třech byl benzin, ve dvou nafta. Dost se podařilo zachytit, ale něco uniklo,“ řekla Sýkora Fliegerová. Dále doplnila, že z komor unikla především nafta, částečně také benzin.
„Je to převážně nafta a zhruba 1500 litrů benzinu, něco se podařilo zachytit, ale převážná část bohužel unikla pod cisternu a do potoka, kde nechal velitel zásahu vyhloubit retenční nádrže,“ sdělila Sýkora Fliegerová.
Hasiči použili k zachytávání několik sorpčních hadů, velké množství sorbentu a dalších sorpčních prostředků. Na místě jsou pracovníci České inspekce životního prostředí, zástupci vodoprávního úřadu a společnosti Dekonta, která pomůže s dekontaminací zasaženého území.
Řidiče museli hasiči vyprostit, vyvázl ale bez zranění, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Dechová zkouška u něj byla negativní.
