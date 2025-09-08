Po havárii letadla v Letňanech uniklo do země palivo, museli odtěžit zeminu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  16:42aktualizováno  16:42
Místo, kam v neděli odpoledne v pražských Letňanech dopadlo soukromé ultralehké letadlo, magistrát už uvedl do původního stavu. Celý lesopark je nyní opět přístupný veřejnosti. Informoval o tom mluvčí hlavního města Vít Hofman. Specializovaná firma z místa havárie během neděle a pondělí odtěžila zeminu, kam uniklo palivo. Dvoučlenná posádka ultralightu přišla při nehodě o život.
„Z havarovaného letadla na místě uniklo palivo, proto jsme museli u odborné firmy zajistit úklid kontaminované zeminy. Podle technických údajů letadla se mohlo jednat až o sedmdesát litrů benzinu,“ uvedl mluvčí.

Dodal, že únik mohl ohrozit podzemní vody, takže z pohledu magistrátního odboru ochrany životního prostředí byla sanace nezbytná.

„Část zeminy byla odtěžena již včera (v neděli), zbývající zemina byla odtěžena v pondělí a místo bylo uvedlo do původního stavu,“ sdělil Hofman.

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

Soukromé letadlo spadlo do lesního porostu v letňanském lesoparku v neděli kolem 14:00, následně hasiči lesopark uzavřeli, protože nevystřelila patrona záložního padáku zříceného ultralightu.

Přivolaný pyrotechnik po prohlídce prohlásil prostor za bezpečný, větší část uzavřeného lesoparku se tak mohla otevřít veřejnosti. Nepřístupné zůstalo bezprostřední okolí havárie.

Nehodu podle mluvčího policie Richarda Hrdiny nepřežila žena ročník 1953 a muž narozený v roce 1979.

7. září 2025

Po havárii letadla v Letňanech uniklo do země palivo, museli odtěžit zeminu

