Laguna na pražských Hájích. Příval vody zatopil i podchod

Potrubí prasklo v ranních hodinách a sociální sítě začaly záhy plnit záběry, které proudy neřízené vody ukazují.
„Podle všeho je na vině únava materiálu, zdejší potrubí je již velmi staré,“ říká mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
„Vodovodní řad by měl být již uzavřen,“ informoval iDNES.cz krátce po desáté hodině Mrázek. Podle něj zatím není jasné, zda havárie ohrozí dodávky pitné vody či jaká bude vyčíslená škoda. Na sociální síti však již někteří místní obyvatelé hlásí, že jim neteče voda.
K události vyrazili také hasiči. „Vyslali jsme jedno své družstvo a pomáháme s odčerpáváním vody,“ uvedl jejich mluvčí Miroslav Řezáč.
Podle informací, které redakci poskytl krátce před jedenáctou hodinou mluvčí pražských policistů Jan Rybanský, není v důsledku havárie žádná z okolních silnic neprůjezdná, přestože se i tudy valil proud vody, a policisté na místě nezasahují.
