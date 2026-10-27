Historické lokomotivy zakončí v Lužné na Rakovnicku návštěvnickou sezonu

Železniční muzeum v Lužné na Rakovnicku o víkendu zakončí letošní sezonu. Návštěvníci budou moci nahlédnout do zákulisí péče o parní lokomotivy a pro děti jsou připravené i jízdy po úzkokolejné dráze, informoval dnes ČTK za Svět železnice Martin Farář. Nadační fond Svět železnice se věnuje správě historického železničního dědictví České republiky.
"Závěr sezony chceme pojmout jako poděkování všem, kteří letos do Lužné dorazili, a zároveň jsme na sobotu pro návštěvníky připravili jednu premiéru. Půjde o posezónní údržbu lokomotivy s čištěním kotle, kterou jsme ještě veřejně neprováděli a věříme, že přesně tohle je ta část programu, která zaujme nejen železniční nadšence, ale také přiláká rodiny s dětmi, výletníky a další," uvedl obchodní ředitel Nadačního fondu Svět železnice Petr Slepička.
O víkendu se dvakrát denně představí na točně v muzeu pětice vybraných historických železničních vozidel a některé z lokomotiv budou od 14:30 mimořádně přístupné až do stanoviště strojvedoucího. Připravené budou také jízdy ruční drezínou, speciální komentované prohlídky pro děti s možností vyzkoušet si práci topiče, Vláček Hráček, modelové kolejiště, komentovaná expozice zabezpečovací a sdělovací techniky a celodenní provoz úzkokolejné dráhy s parní lokomotivou.
V sobotu vyjede do Lužné speciální vlak z Prahy, Kladna či Stochova, z Masarykova nádraží v 09:13, do Lužné dorazí v 10:46 a zpět se vydá ve 14:59. V čele vlaku pojede motorová lokomotiva Zamračená nebo Brejlovec.