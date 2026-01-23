V sousedství Roháčovy ulice sídlí na Komenského náměstí Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy. V objektu je také základní umělecká škola. „Policisté prověřili oznámení. Informace o střelbě se nepotvrdila. Nikomu nehrozí žádné nebezpečí,“ uvedla policie na síti X před 15:00.
Na místo vyjeli rovněž zdravotničtí záchranáři. „Zasahujeme tam také, nicméně není tam potvrzena žádná zraněná osoba. Jsme tam v tuto chvíli preventivně, je tam náš inspektor. Ten se koordinuje s ostatními složkami IZS,“ uvedla mluvčí Jana Poštová.
Podobným oznámením policie věnuje zvýšenou pozornost zejména po útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v prosinci 2023 při střelbě přišlo o život 14 studentů a pedagogů.
Pachatel tehdy spáchal sebevraždu. Počátkem prosince policie kvůli oznámení o výhrůžce od studenta zasahovala u budovy Střední průmyslové školy sdělovací techniky nedaleko Staroměstského náměstí. Policisté studenta zadrželi cestou do školy, výhrůžka pocházela ze skupinového chatu.