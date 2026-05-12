Hlavní budova knihovny v Mladé Boleslavi bude kvůli opravě od června zavřená

Mladá Boleslav opraví hlavní budovu knihovny na třídě Václava Klementa. Knihovna proto bude od června do konce září zavřená, čtenáři budou moci využívat pobočku Habeš v budově 9. základní školy. Pobočka bude otevřená v běžném režimu i o prázdninách, uvedlo dnes město na webu. Fond mladoboleslavské knihovny má asi 145.000 knih.
Investice, jejíž součástí bude kromě stavebních prací i pořízení nového nábytku, vyjde na víc než 20 milionů korun. V hlavní budově knihovny nechá město opravit všechny prostory, které slouží veřejnosti. "Budou se dělat nové podlahy, nové regály a stavební úpravy prostoru, díky kterým se interiér zmodernizuje a služby se zefektivní," řekla ČTK ředitelka knihovny Věra Kovaříková.
Před zahájením prací bude celý fond vystěhován. Knihovna nebude vyřizovat ani objednávky a rezervace knih do samoobslužného výdejního a návratového boxu. Stávající výpůjčky budou automaticky prodlouženy do skončení rekonstrukce, při uzavírce bude pozastaveno rozesílání upomínek, uvedlo město.