Spojení hlavního nádraží a letiště. Vlaky tam pojedou od roku 2035, slibuje Kupka

Autor: iDNES.cz , ČTK

11:32 , aktualizováno 11:32

Vlaky mezi pražským hlavním nádražím a ruzyňským letištěm by měly začít jezdit do roku 2035. Do té doby by mělo být hotové propojení hlavního nádraží na Masarykovo nádraží, odkud podle současných plánů má od roku 2030 vést trať z centra metropole na letiště.