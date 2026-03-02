„Na Hlavním nádraží v 10:30 podle všeho skočila žena pod přijíždějící soupravu a na místě zemřela,“ uvedl pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk.
Na místě zasahují v tuto chvíli všechny složky integrovaného záchranného systému (IZS).
„Došlo k pádu asi pětašedesátileté ženy do kolejiště, přičemž utrpěla zranění neslučitelná se životem a z naší strany byl tak na místo povolán koroner,“ řekl mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.
Mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková v 11:00 nastínila, že k obnovení provozu by mohlo dojít přibližně kolem jedné hodiny odpolední.
V úsecích Florenc - Letňany a Pražského povstání - Háje metro v pravidelném intervalu jezdí. V úseku Florenc - Pražského povstání mohou cestující využít náhradní autobusy linky XC.
Mezi Florencí a Smíchovským nádražím stálo metro, důvodem byly uvolněné kabely
Zároveň kvůli posílení dopravy jede tramvaj číslo 24 ze zastávky Divadlo Na Fidlovačce po trase Náměstí Bratří Synků - Pražského povstání - Vozovna Pankrác.