Stavět se nad hlavním nádražím bude, nová čtvrť vznikne při modernizaci nástupišť

„To, co vznikne nad nádražím, zůstává otázkou řady příštích let. Může to být bytová či administrativní zástavba, zeleň, knihovna anebo zde ani nemusí nic vzniknout. Rozhodnutí zastupitelstva Prahy 2 představuje teprve jeden z prvních kroků. Další projednávání územního plánu bude na magistrátu a v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,“ shrnul aktuální situaci Martin Lánský, mluvčí společnosti Penta Real Estate.

Developer podle něj souhlasí s oponenty záměru zastřešení v tom, že výstavbě má předcházet zevrubná debata. „Do diskuse se podle našeho názoru mají zapojit památkáři, urbanisté, architekti, odborníci na městské plánování a samozřejmě i široká veřejnost,“ zdůraznil Lánský.

Technicky řešitelné

Stavba nad kolejemi velká 135 tisíc metrů čtverečních je z technického a provozního hlediska podle expertů ze Správy železnic realizovatelná a plán investora má logiku.

„Nedostatek zastavitelných pozemků v centrech světových metropolí vede investory k výstavbě nad stávajícím kolejištěm a nádražím, jde o celosvětový trend,“ sdělil Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic. Překrytí kolejiště podle správců tratí ale znamená, že developer bude muset splnit řadu jejich podmínek.

„Projekt zástavby kolejiště je rozdělen do několika etap. Správa železnic souhlasí s výstavbou za podmínky dodržení stanovených technických a provozních opatření,“ vysvětlil Gavenda.

Znamená to, že prioritou pro státní organizaci zůstává bezpečnost a plynulost železničního provozu. Pasažéři nejfrekventovanější pražské vlakové stanice nesmějí mít při stavbě zastřešení problémy při přestupech z regionálních i dálkových vlaků na městskou hromadnou dopravu a cestu do města.

„Proto je naší striktní podmínkou zahájení stavby paralelně s plánovanou stavbou Správy železnic. Tedy modernizací dotčených nástupišť a přilehlého kolejiště, která proběhne za vyloučeného provozu,“ řekl Gavenda. K výstavbě se vyjádřily také další instituce.

„Koordinační roli převezmeme my a dotčené městské části. Naším cílem je uspořádat soutěžní workshop, který jasně definuje, jak konkrétně by se mělo území rozvíjet. Změně územního plánu má předcházet dopracovaná studie Železničního uzlu Praha, která prověří, kde v rámci této lokality budou lidé přestupovat z vysokorychlostních železničních spojů,“ vysvětlil Marek Vácha z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Kontribuce pro město

„Nesouhlasíme s tímto netransparentním a narychlo ušitým postupem a požadujeme participaci s veřejností. Každé obdobně zásadní změně musí předcházet odborná i veřejná diskuse se všemi aktéry,“ uvedl zastupitel Prahy 2 Tomáš Čada k postoji Pirátů na změnu územního plánu.

Případnou podporu podmiňují přímými výhodami pro město, například formou převodu části vzniklých budov do vlastnictví magistrátu nebo městské části.

„Podnět byl výborem doporučen bez jakéhokoli návrhu, územní studie, bez zadání nebo podmínek, co je třeba v lokalitě řešit. Na výboru vše prošlo tak hladce, že z toho byli překvapeni i sami zástupci Penty. Desetihektarová plocha v centru města se tak stala bianko šekem pro Pentu,“ uvedla Anna Vinklárková z organizace Arnika.

Není to jediný projekt na využití prostoru nad kolejemi. Podobné přemostění roste od ledna nad kolejištěm sousedního Masarykova nádraží. Přestavba tohoto uzlu si vyžádá přes tři miliardy korun a tři roky práce. Plato zjednoduší cestu od ulice Na Florenci k Hybernské, Opletalově a Dlážděné.

„Část platformy osadí developer zelení a vznikne tak klidová zóna přímo v centru metropole,“ uvedl Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora pro územní plánování. Také tento projekt buduje Penta, která mimo jiné rozjíždí proměnu nedaleké pošty v Hybernské.

Mnohasetmilionové proměny stanic nejsou ve střední Evropě nic mimořádného. V sousední Vídni například dosluhující Jižní nádraží nedávno nahradil komplex moderního terminálu Hlavní nádraží.