Hledají využití pro nádraží

Prostory zůstaly zavřené poté, co zde České dráhy ukončily prodej jízdenek. Radnice zjišťuje i podmínky, za jakých by mohlo město budovu získat do svého majetku. „Loni se nám podařilo přimět SŽ k opravě podchodu na nádraží, čímž se zvýšily komfort, spolehlivost a bezpečnost pro cestující,“ informovala starostka Libčic Petra Pelešková.