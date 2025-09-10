Hliníková krytina na exkluzivní horské chalupě

Malebné Staré Město, rozkládající se v srdci pohoří Králického Sněžníku na východě Pardubického kraje, má bohatou historii. Dříve hornické město proslulé těžbou drahých kovů dnes přitahuje především turisty a vyznavače zimních i letních aktivit. Právě zde vlastnila mladá rodina větší dům se čtyřmi apartmány určenými k pronájmu. Neustálá péče o hosty však byla stále náročnější. „Rozhodli jsme se pro změnu a s nadšením jsme se pustili do plánování nové chalupy,“ vzpomíná majitel. „A když jsme v téže oblasti dostali nabídku na koupi pozemku s nádhernou polohou a panoramatickým výhledem do údolí, neváhali jsme ani chvíli.“
Úsporný bungalov s černou střešní a fasádní krytinou
Výjimečnost a atraktivita místa si vyžádaly výjimečný dům. Architekti proto navrhli moderní bungalov s nízkými energetickými nároky, který dokonale zapadá do okolní horské scenérie. Skelet z CLT desek, zhotovených z masivního dřeva lepeného v pravých úhlech, zaručil kvalitu a rychlou montáž, avšak kladl vysoké nároky na precizní plánování. Zadní strana domu, je stejně jako střecha chráněna bezúdržbovou hliníkovou krytinou PREFALZ v černém odstínu (Odkaz), se zárukou 40 let na materiál i stálobarevnost, a to bez omezení nadmořskou výškou. Jelikož se chalupa nachází v exponovaném horském terénu a v zimě se zde běžně vyskytuje i metrová sněhová pokrývka, při výběru střešní krytiny nedělali architekti žádné kompromisy a sáhli vůči větru, dešti, sněhu a krupobití po tom nejodolnějším materiálu. Světle hnědý dřevěný obklad tak zdobí pouze čelní a boční štítové strany, čímž kontrastuje s černou střechou a fasádou.
Detailním plánováním k vysněnému výsledku
Projektová dokumentace musela s ohledem na zvolený materiál hrubé stavby předem zahrnout veškeré detaily, otvory i vývody. Díky tomu se výrazně usnadnil průběh výstavby, výběr dodavatelů interiéru a zároveň se minimalizovalo riziko zpoždění způsobené dlouhými dodacími lhůtami. „Investice do pečlivého a detailně propracovaného plánování se jednoznačně vyplatila,“ potvrzuje architekt Kurtis. „Realizace bungalovu probíhala hladce a několik drobných komplikací, které se objevily při montáži, se podařilo vyřešit bez potíží hned v samotném počátku.“
Výsledkem je exkluzivní horská chalupa (Odkaz), která dokonale splňuje všechny požadavky rodiny. Nabízí dostatek prostoru pro relaxaci i zábavu a je tak ideálním útočištěm pro únik z každodenního shonu. Díky svému umístění a architektonickému řešení se chalupa stává organickou součástí horské krajiny a zároveň poskytuje svým obyvatelům úchvatné panoramatické výhledy na okolní horské masivy.
