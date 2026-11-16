Policisté při sobotních kontrolách účastníků tuningového srazu v Benešově uložili více než 20 pokut. Třem vozidlům omezili platnost technické způsobilosti a dvěma zakázali další jízdu. Rozsáhlá dopravně-bezpečnostní akce se zaměřila na hlučnost vozidel, zejména na nepovolené úpravy výfuků. Šlo o první kontrolní akci tohoto druhu ve Středočeském kraji, při níž posloužil speciální certifikovaný mobilní hlukoměr, řekla dnes ČTK Markéta Pazderová z benešovské radnice.
Podnětem ke kontrolám byly opakované stížnosti lidí na hlučná vozidla a nebezpečnou jízdu, zejména večer a v noci. Kontrola se záměrně konala v době srazu příznivců tuningových vozidel, na nějž do Benešova přijelo přibližně 80 účastníků. Kromě středočeské dopravní policie se do kontrol zapojila specializovaná hlídka pražské dopravní policie, benešovští strážníci a pracovníci státního odborného dozoru. Policisté měli k dispozici certifikovaný hlukoměr, který pořídil pražský magistrát pro dopravní policii.
Hluk se měří u stojícího vozu při předepsaném režimu motoru. Naměřené hodnoty se následně porovnávají s hodnotami stanovenými pro konkrétní vozidlo. Hlasitější zvuk motoru automaticky neznamená porušení předpisů. Pokud má vůz schválený výfukový systém a splňuje stanovené hodnoty hlučnosti, nemusí být jeho výraznější zvukový projev závadou. Hlukoměr měří hladinu hluku, nikoli samotné konstrukční zásahy do výfukového systému. Výsledky měření tak mohou policistům pomoci při posuzování technického stavu kontrolovaného vozidla.
"Rozhodně není naším cílem zakazovat mladým lidem jejich koníčky. Naopak je dobře, když se zajímají o techniku, automobily a věnují svůj volný čas smysluplným aktivitám. Je však nezbytné, aby veškeré úpravy vozidel splňovaly zákonné požadavky a jejich provoz neohrožoval ostatní. Ostatně i tato akce ukázala, že většina účastníků srazu měla svá vozidla v pořádku," uvedl benešovský radní Jindřich Bulan (Benešov pro život).
Pražští policisté využili mobilní hlukoměr také při zářijovém srazu sportovních a tuningových vozidel ve Štěrboholech. Při kontrole desítek aut tehdy zjistili nezákonné úpravy výfukových systémů u devíti vozidel. Vedení Benešova už dříve uvedlo, že chce vyzkoušet technologii umožňující měření hlučnosti stojících vozidel, kterou používají některé policejní útvary. Pokud by se osvědčila, mohla by si ho radnice pořídit.