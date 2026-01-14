Poté ignoroval i výzvu městských policistů k zastavení a pokračoval v jízdě, během níž znovu porušil zákaz vjezdu a následně projel křižovatkou na červenou. Strážníkům se nakonec podařilo vozidlo zastavit v nedaleké Strojnické ulici.
Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho
„Řidič se však ještě pokusil znovu ujet, v tom mu ale zabránila poškozená pneumatika a kluzký povrch vozovky. Strážníci proto za použití donucovacího prostředku – hrozby namířenou služební zbraní – vyzvali řidiče, aby vystoupil z vozidla. Společně s ním vystoupil i jeho spolujezdec,“ popsala mluvčí městské policie hlavního města Irena Seifertová.
Sedmatřicetiletý muž se následně přiznal, že před jízdou pil alkohol. Dechová zkouška u něj prokázala téměř dvě promile alkoholu. Případ si převzala policie.