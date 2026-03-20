V Holubicích konečně mohou pít domácí vodu, zdroj kontaminace objeven

„Kontrolní rozbory vzorků, odebraných dne 20. března, prokázaly, že voda je opět nezávadná a dá se tedy - bez rizik pro zdraví - opět používat k pití, vaření i osobní hygieně,“ uvedla mluvčí. Podle odborníků z akreditované laboratoře je podle takzvaného senzorického hodnocení kvalita vody vyhovující a vzorky obstály i z hlediska příslušných chemických ukazatelů stanovených vyhláškou.
Kontroly vody a odběr vzorků budou pokračovat i příští týden, informovaly Středočeské vodárny na webu obce.
Výpary se podle Středočeských vodáren dostaly do vody kvůli udržovacím pracím na zařízení vodojemu, jednalo se o aplikaci voděodolného nátěru podlah a schodů. V důsledku technické závady selhalo nucené odvětrávání vnitřních prostor a výpary těkavých organických látek uvolňujících se z vysychajícího nátěru tak namísto do venkovního prostoru pronikly do akumulačních nádrží pitné vody, kterou kontaminovaly, uvedly vodárny.
Nebezpečné látky ve vodovodním řadu za Prahou. Lidem přistavili cisterny
Obyvatelé si následně stěžovali, že voda zapáchá. Vodárny poskytly cisterny s pitnou vodou. Že by vodu lidé neměli pít, potvrdili i hygienici. Rozbor ukázal přítomnost nebezpečného xylenu a ethylbenzenu. Ethylbenzen a xylen jsou těkavé organické látky, zdraví škodlivé. Často se vyskytují jako součást rozpouštědel, barev, laků a benzinu.
Šalamunová v úterý sdělila, že zdravotní rizika po požití kontaminované vody závisí na koncentraci nebezpečné látky, která byla podle prvotních odběrů vodohospodářské společnosti nízká a zdravotní rizika hrozí pouze při dlouhodobé expozici.