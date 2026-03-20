V Holubicích konečně mohou pít domácí vodu, zdroj kontaminace objeven

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:02aktualizováno  16:29
Lidé v Holubicích mohou po více než týdnu pít vodu z řadu, podle rozborů je zdravotně nezávadná. Vodu minulý týden ve čtvrtek kontaminovaly chemikálie, šlo o výpary z nátěrů při údržbě vodojemu. Hygienici doporučují, aby lidé ve všech domácnostech a na všech odběrových místech vodu odtočili, odtékat by měla přibližně pět minut, informovala dnes mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Kontrolní rozbory vzorků, odebraných dne 20. března, prokázaly, že voda je opět nezávadná a dá se tedy - bez rizik pro zdraví - opět používat k pití, vaření i osobní hygieně,“ uvedla mluvčí. Podle odborníků z akreditované laboratoře je podle takzvaného senzorického hodnocení kvalita vody vyhovující a vzorky obstály i z hlediska příslušných chemických ukazatelů stanovených vyhláškou.

Kontroly vody a odběr vzorků budou pokračovat i příští týden, informovaly Středočeské vodárny na webu obce.

Výpary se podle Středočeských vodáren dostaly do vody kvůli udržovacím pracím na zařízení vodojemu, jednalo se o aplikaci voděodolného nátěru podlah a schodů. V důsledku technické závady selhalo nucené odvětrávání vnitřních prostor a výpary těkavých organických látek uvolňujících se z vysychajícího nátěru tak namísto do venkovního prostoru pronikly do akumulačních nádrží pitné vody, kterou kontaminovaly, uvedly vodárny.

Obyvatelé si následně stěžovali, že voda zapáchá. Vodárny poskytly cisterny s pitnou vodou. Že by vodu lidé neměli pít, potvrdili i hygienici. Rozbor ukázal přítomnost nebezpečného xylenu a ethylbenzenu. Ethylbenzen a xylen jsou těkavé organické látky, zdraví škodlivé. Často se vyskytují jako součást rozpouštědel, barev, laků a benzinu.

Šalamunová v úterý sdělila, že zdravotní rizika po požití kontaminované vody závisí na koncentraci nebezpečné látky, která byla podle prvotních odběrů vodohospodářské společnosti nízká a zdravotní rizika hrozí pouze při dlouhodobé expozici.

