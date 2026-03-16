Nebezpečné látky ve vodovodním řadu za Prahou. Lidem přistavili cisterny

Příčinu kontaminace Středočeské vodárny jako provozovatel sítě odstranily a pokračují práce na odstranění následků havárie včetně čistění komor vodojemu Kozinec, informovala obec na webu. Mluvčí Středočeských hygieniků Dana Šalamunová dnes řekla, že lidé by vodu neměli pít.
„Z naší strany bude proveden rozbor vody,“ uvedla Šalamunová a dodala, že hygienici sdělí vodárnám další postup a opatření.
Podle informací zveřejněných obcí a vodárnami budou rozbory pokračovat každý den včetně doplnění informací. Zástupci Středočeských vodáren také uvedli, že společnost je po skončení události připravená zajistit obyvatelům kompenzace. „V současné době je prioritou zajištění zásobování nezávadnou pitnou vodou,“ informovaly vodárny.
V sobotu vodárny informovaly, že při natírání podlahy při pravidelné údržbě v armaturní komoře byla voda kontaminována výpary, ačkoliv je akumulační nádrž s pitnou vodou od armaturní komory stavebně oddělená a uzavřený byl i vstup.
Ethylbenzen a xylen jsou těkavé organické látky, zdraví škodlivé. Často se vyskytují jako součást rozpouštědel, barev, laků a benzinu. Páry těchto chemikálií dráždí dýchací cesty, ethylbenzen je klasifikován jako potenciálně karcinogenní látka pro člověka.
Obec Holubice leží v okrese Praha-západ asi pět kilometrů jižně od Kralup nad Vltavou. Tvoří ji části Holubice a Kozinec, dohromady v nich žije přibližně 2 200 obyvatel.
